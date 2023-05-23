Может ли вхождение ВТБ в капитал «Яндекса» повлиять на деятельность компании

Может ли вхождение ВТБ в капитал «Яндекса» повлиять на деятельность компанииАндрей Костин объявил о переговорах банка о покупке доли в компании
Банк ВТБ обсуждает покупку доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в рамках российско-китайского бизнес-форума.
«По поводу "Яндекса": мы участники большого консорциума, да», – сказал журналистам Костин, отметив, что доля ВТБ «еще будет обсуждаться» (цитата по «Интерфаксу»).
Костин не назвал сумму потенциальной сделки и ее сроки, при этом на уточняющий вопрос, может ли быть решен вопрос покупки доли в «Яндексе» до конца года, ответил: «Я думаю, что конечно».
«ВТБ заинтересован в покупке доли в российском «Яндексе» в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях», – сообщил представитель пресс-службы банка.
Представитель «Яндекса» отказался от комментариев. «Как мы говорили ранее, все предлагаемые изменения, в том числе состав инвесторов, должны будут одобрить текущие акционеры. Детали возможной реструктуризации пока прорабатываются и будут опубликованы позже», – сообщил он уже после публикации материала.
На прошлой неделе о том, что совет директоров «Яндекса» получил предложение о покупке не менее 51% в российском бизнесе компании, сообщил Bloomberg. По данным агентства, российскую часть «Яндекса» оценили примерно в 560–600 млрд руб. Таким образом, консорциум инвесторов может закрыть сделку за 280–300 млрд руб., отмечали тогда опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Потенциальными покупателями доли в российской компании Bloomberg называл главу «Интерроса» Владимира Потанина и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Также издание The Bell (признано иноагентом в РФ) сообщало об участии в переговорах банка ВТБ и предпринимателя Алексея Мордашова. По данным издания, вхождение новых инвесторов в «Яндекс» согласовывал президент РФ Владимир Путин.
Кандидатов с президентом согласовывал советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин.
Поскольку речь идет о консорциуме крупных инвесторов без каких-либо блокирующих прав одного из его участников, а не о покупке пакета в «Яндексе» только ВТБ, сильного влияния банка в деятельности компании не ожидается, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «Так что влияние как на акции ВТБ, так и на акции "Яндекса" в моменте скорее нейтральное», – отмечает он.
«Никаких существенных изменений в стратегии Яндекса или его операционной деятельности не ожидаем», – согласен с Карпуниным ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС капитал» Артем Михайлин.
«У ВТБ [для принятия такого решения] причины могут быть разные. Возможно, это просто инвестиционный интерес. Получить долю в "Яндексе" с хорошим дисконтом не откажутся многие участники рынка», – продолжил он, подчеркнув, что речь идет о приобретении прежде всего экономической доли. По мнению эксперта, эта сделка имеет высокое государственное и социальное значение. «Вероятно, для государства важно, кто будет в итоге акционерами компании», – отметил Михайлин.
Сейчас основным акционером компании по-прежнему является LASTAR Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он контролирует 45,1% голосующих акций и 8,5% акционерного капитала. В свободном обращении находятся 46,5% голосующих акций и 87,9% акционерного капитала.
Как отмечал Bloomberg, последний год «Яндекс» испытывает давление как со стороны зарубежных контрагентов, так и в России, поскольку его основным юрлицом является компания Yandex N.V. в Нидерландах.
В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах по разделу компании. Ряд бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах, сообщала тогда компания.
Основная часть бизнеса Yandex N.V. с учетом ряда зарубежных направлений может быть выделена в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекс», говорится в заявлении компании. «Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», – сообщала в ноябре пресс-служба «Яндекса». Такую схему подразумевало решение совета директоров «о предварительных намерениях». Также компания изучала тогда возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний планировалось передать менеджменту «Яндекса», отмечалось тогда в заявлении. Сроки реализации этого плана тогда не назывались.