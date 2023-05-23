Может ли вхождение ВТБ в капитал «Яндекса» повлиять на деятельность компании

Поскольку речь идет о консорциуме крупных инвесторов без каких-либо блокирующих прав одного из его участников, а не о покупке пакета в «Яндексе» только ВТБ, сильного влияния банка в деятельности компании не ожидается, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «Так что влияние как на акции ВТБ, так и на акции "Яндекса" в моменте скорее нейтральное», – отмечает он.