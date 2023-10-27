Бывший дилер Renault в России подал иск к автоконцерну на 534 млн рублей
Бывший официальный дилер Renault в России «РТДС центр» обратился в суд с иском к французскому автоконцерну на 534 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление дилера к Renault S.A.S. поступило в Арбитражный суд Москвы. Иск не принят и не опубликован, суть требований не раскрывается.
Сеть дилерских центров РТДС работает с 1991 г. Официальным дилером Renault компания стала в 1994 г. На сайте отмечается, что, несмотря на отсутствие поставок автомобилей французского бренда в Россию, компания продолжает их сервисное обслуживание и продает оригинальные запчасти и аксессуары. РТДС с 2022 г. является официальным дилером OMODA, Changan и Chery.
Автоконцерн Renault ушел из России после начала спецоперации на Украине. Французской компании в России принадлежал завод в Москве, где выпускались кроссоверы Renault, и доля в крупнейшем отечественном автопроизводителе «АвтоВАЗе». В результате автоконцерн передал долю в «АвтоВАЗе» подведомственному Минпромторгу госинституту НАМИ за 1 руб. с возможностью вернуться в течение шести лет. За ту же цену московскому правительству был отдан завод «Renault Россия», но уже без права обратного выкупа акций.