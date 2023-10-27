Бывший дилер Renault в России подал иск к автоконцерну на 534 млн рублей

Автоконцерн Renault ушел из России после начала спецоперации на Украине. Французской компании в России принадлежал завод в Москве, где выпускались кроссоверы Renault, и доля в крупнейшем отечественном автопроизводителе «АвтоВАЗе». В результате автоконцерн передал долю в «АвтоВАЗе» подведомственному Минпромторгу госинституту НАМИ за 1 руб. с возможностью вернуться в течение шести лет. За ту же цену московскому правительству был отдан завод «Renault Россия», но уже без права обратного выкупа акций.