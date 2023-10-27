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Бизнес

Бывший дилер Renault в России подал иск к автоконцерну на 534 млн рублей

Ведомости

Бывший официальный дилер Renault в России «РТДС центр» обратился в суд с иском к французскому автоконцерну на 534 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление дилера к Renault S.A.S. поступило в Арбитражный суд Москвы. Иск не принят и не опубликован, суть требований не раскрывается.

Сеть дилерских центров РТДС работает с 1991 г. Официальным дилером Renault компания стала в 1994 г. На сайте отмечается, что, несмотря на отсутствие поставок автомобилей французского бренда в Россию, компания продолжает их сервисное обслуживание и продает оригинальные запчасти и аксессуары. РТДС с 2022 г. является официальным дилером OMODA, Changan и Chery.

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Автоконцерн Renault ушел из России после начала спецоперации на Украине. Французской компании в России принадлежал завод в Москве, где выпускались кроссоверы Renault, и доля в крупнейшем отечественном автопроизводителе «АвтоВАЗе». В результате автоконцерн передал долю в «АвтоВАЗе» подведомственному Минпромторгу госинституту НАМИ за 1 руб. с возможностью вернуться в течение шести лет. За ту же цену московскому правительству был отдан завод «Renault Россия», но уже без права обратного выкупа акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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