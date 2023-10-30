АКОРТ: некоторые производители шоколада уведомили о повышении цен на него
Некоторые производители шоколада направили в торговые сети уведомления о повышении цен на их продукцию. Об этом в комментарии «РИА Новости» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Group, «Магнит», Auchan, «Лента» и др.) Игорь Караваев, уточнив, что пока говорить о повсеместном повышении розничных цен не приходится.
«Ряд торговых сетей – членов АКОРТ – получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров: как и в других товарных категориях, сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен», – сказал он.
По его словам, сейчас преждевременно говорить о единовременном повышении розничных цен. Этому способствуют широкий ассортимент, промо-акции, а также различные программы лояльности ритейлеров. Караваев также отметил, что категория кондитерских изделий является одной из наиболее крупных по объему продаж.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что за прошедший год цены на какао выросли примерно на 47% из-за опасений, что плохая погода и болезни сельскохозяйственных культур нанесут ущерб производству в Кот-д'Ивуаре и Гане, на которые приходится две трети мировых поставок. В середине сентября нью-йоркские фьючерсы на какао с поставкой в декабре достигли 12-летнего максимума, приблизившись к цене, которая последний раз наблюдалась в 1979 г. – $3856 за тонну. 27 октября стоимость превышала $3862 за тонну.