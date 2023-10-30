АКОРТ: некоторые производители шоколада уведомили о повышении цен на него

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что за прошедший год цены на какао выросли примерно на 47% из-за опасений, что плохая погода и болезни сельскохозяйственных культур нанесут ущерб производству в Кот-д'Ивуаре и Гане, на которые приходится две трети мировых поставок. В середине сентября нью-йоркские фьючерсы на какао с поставкой в декабре достигли 12-летнего максимума, приблизившись к цене, которая последний раз наблюдалась в 1979 г. – $3856 за тонну. 27 октября стоимость превышала $3862 за тонну.