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Бизнес

Перезапуск магазинов Adidas в России может произойти весной

Ведомости

Магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 г. под новым названием. Об этом сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева, передает ТАСС.

По ее словам, права на субаренду магазинов Adidas выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. «Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно», – отметила Кермедчиева.

Она добавила, что новое название магазинов Adidas будет «нейтральным». Кермедчиева уточнила, что открытие обновленных точек начнется с Москвы. По ее словам, в 2024 г. будут перезапущены десятки магазинов Adidas. Ассортимент в них останется тем же, при этом цены могут увеличиться в пределах 20%, заявила Кермедчиева.

Lamoda откроет магазины спортивной одежды на месте Adidas

В августе Lamoda сообщила о планах запустить в 2023 г. собственную розничную сеть магазинов спортивной одежды. В компании уточняли, что часть магазинов откроется на месте бывших точек Adidas. Всего ритейлер планирует открыть около 300 магазинов в более чем 20 городах России, до конца 2023 г. – порядка 50 точек.

Магазины Adidas приостановили работу в России в марте 2022 г. На конец 2022 г. ООО «Адидас» арендовало 153 помещения под магазины, включая бывший флагманский магазин в Москве на Кузнецком Мосту (весной в нем открылся флагманский магазин Henderson). В прошлом году выручка российской структуры составила 24,97 млрд руб., упав на 55% год к году. В отчетности материнской компании за 2022 г. убытки от сворачивания российского бизнеса оцениваются примерно в 250 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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