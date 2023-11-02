Перезапуск магазинов Adidas в России может произойти весной
Магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 г. под новым названием. Об этом сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева, передает ТАСС.
По ее словам, права на субаренду магазинов Adidas выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. «Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно», – отметила Кермедчиева.
Она добавила, что новое название магазинов Adidas будет «нейтральным». Кермедчиева уточнила, что открытие обновленных точек начнется с Москвы. По ее словам, в 2024 г. будут перезапущены десятки магазинов Adidas. Ассортимент в них останется тем же, при этом цены могут увеличиться в пределах 20%, заявила Кермедчиева.
В августе Lamoda сообщила о планах запустить в 2023 г. собственную розничную сеть магазинов спортивной одежды. В компании уточняли, что часть магазинов откроется на месте бывших точек Adidas. Всего ритейлер планирует открыть около 300 магазинов в более чем 20 городах России, до конца 2023 г. – порядка 50 точек.
Магазины Adidas приостановили работу в России в марте 2022 г. На конец 2022 г. ООО «Адидас» арендовало 153 помещения под магазины, включая бывший флагманский магазин в Москве на Кузнецком Мосту (весной в нем открылся флагманский магазин Henderson). В прошлом году выручка российской структуры составила 24,97 млрд руб., упав на 55% год к году. В отчетности материнской компании за 2022 г. убытки от сворачивания российского бизнеса оцениваются примерно в 250 млн евро.