Lamoda откроет магазины спортивной одежды на месте Adidas

Магазины Adidas были закрыты в марте 2022 г. На конец 2022 г. ООО «Адидас» арендовало 153 помещения под магазины, включая бывший флагманский магазин в Москве на Кузнецком Мосту (весной в нем открылся флагманский магазин Henderson). В прошлом году выручка российской структуры составила 24,97 млрд руб., упав на 55% год к году. В отчетности материнской компании за 2022 г. убытки от сворачивания российского бизнеса оцениваются примерно в 250 млн евро.