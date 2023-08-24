Lamoda откроет магазины спортивной одежды на месте Adidas
Онлайн-ритейлер Lamoda в этом году планирует запустить собственную розничную сеть магазинов спортивной одежды, при этом часть магазинов откроется на месте закрывшихся точек Adidas, сообщила пресс-служба компании.
«Lamoda планирует... открыть сеть магазинов под собственным брендом... В частности, ряд торговых точек будет располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas», – цитирует пресс-службу ТАСС.
В компании отметили, что рассчитывают открыть около 300 магазинов в более чем 20 городах России, причем порядка 50 точек ритейлер хочет открыть до конца 2023 г.
«За последний год структура рынка fashion полностью изменилась, и мы стремимся своевременно корректировать наши бизнес-модели», – считают в компании.
Lamoda основана предпринимателями из Германии в 2011 г. Онлайн-ритейлер работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Тогда же был основан международный холдинг Global Fashion Group (GFG), группа зарегистрирована в Люксембурге. В конце 2022 г. предприниматель Яков Панченко, которому принадлежит российский «Стокманн», закрыл сделку по приобретению Lamoda у GFG.
Магазины Adidas были закрыты в марте 2022 г. На конец 2022 г. ООО «Адидас» арендовало 153 помещения под магазины, включая бывший флагманский магазин в Москве на Кузнецком Мосту (весной в нем открылся флагманский магазин Henderson). В прошлом году выручка российской структуры составила 24,97 млрд руб., упав на 55% год к году. В отчетности материнской компании за 2022 г. убытки от сворачивания российского бизнеса оцениваются примерно в 250 млн евро.