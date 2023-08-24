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Lamoda откроет магазины спортивной одежды на месте Adidas

Ведомости

Онлайн-ритейлер Lamoda в этом году планирует запустить собственную розничную сеть магазинов спортивной одежды, при этом часть магазинов откроется на месте закрывшихся точек Adidas, сообщила пресс-служба компании.

«Lamoda планирует... открыть сеть магазинов под собственным брендом... В частности, ряд торговых точек будет располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas», – цитирует пресс-службу ТАСС.

В компании отметили, что рассчитывают открыть около 300 магазинов в более чем 20 городах России, причем порядка 50 точек ритейлер хочет открыть до конца 2023 г.

«За последний год структура рынка fashion полностью изменилась, и мы стремимся своевременно корректировать наши бизнес-модели», – считают в компании.

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Lamoda основана предпринимателями из Германии в 2011 г. Онлайн-ритейлер работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Тогда же был основан международный холдинг Global Fashion Group (GFG), группа зарегистрирована в Люксембурге. В конце 2022 г. предприниматель Яков Панченко, которому принадлежит российский «Стокманн», закрыл сделку по приобретению Lamoda у GFG.

Магазины Adidas были закрыты в марте 2022 г. На конец 2022 г. ООО «Адидас» арендовало 153 помещения под магазины, включая бывший флагманский магазин в Москве на Кузнецком Мосту (весной в нем открылся флагманский магазин Henderson). В прошлом году выручка российской структуры составила 24,97 млрд руб., упав на 55% год к году. В отчетности материнской компании за 2022 г. убытки от сворачивания российского бизнеса оцениваются примерно в 250 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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