X5 купил торговую сеть «Амба» в Хабаровском крае
«Торговая сеть "Пятерочка" получила права долгосрочной аренды на 71 магазин, общая торговая площадь которых составляет 49 122 кв. м», – говорится в сообщении.
В помещениях «Амбы» в Комсомольске-на-Амуре откроются 43 магазина «Пятерочка», в Хабаровске – 14, а еще 14 – в крупных районных центрах края. Реконструкция всех объектов завершится к концу следующего года. В X5 также добавили, что первые магазины «Пятерочка» открылись в регионе в марте, к концу года их число достигнет 100.
Как сообщалось ранее, EBITDA X5 Group в III квартале 2023 г. по МСФО (IFRS) 16 выросла в годовом выражении на 22,1% до 94 млрд руб. (+22,1%), что выше консенсус-прогноза опрошенных «Ведомостями» экспертов. Чистая прибыль ритейлера выросла на 85,9% до 25,7 млрд руб. Квартальная выручка группы выросла на 22,9% в годовом выражении – до 796,2 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 22,6% на фоне роста торговых площадей на 12,6% и роста LFL-продаж на 10,2%, в то время как продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 97,9% г/г.