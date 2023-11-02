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Бизнес

X5 купил торговую сеть «Амба» в Хабаровском крае

Ведомости

Российский ритейлер X5 Group объявил о покупке магазинов торговой сети «Амба» в Хабаровском крае, на месте этих точек появятся «Пятерочки», сообщила пресс-служба компании.

«Торговая сеть "Пятерочка" получила права долгосрочной аренды на 71 магазин, общая торговая площадь которых составляет 49 122 кв. м», – говорится в сообщении.

Консенсус-прогноз: EBITDA X5 Retail в III квартале составит 92,3 млрд рублей

Эксперты ожидают рентабельность на уровне 11,7%

В помещениях «Амбы» в Комсомольске-на-Амуре откроются 43 магазина «Пятерочка», в Хабаровске – 14, а еще 14 – в крупных районных центрах края. Реконструкция всех объектов завершится к концу следующего года. В X5 также добавили, что первые магазины «Пятерочка» открылись в регионе в марте, к концу года их число достигнет 100.

Как сообщалось ранее, EBITDA X5 Group в III квартале 2023 г. по МСФО (IFRS) 16 выросла в годовом выражении на 22,1% до 94 млрд руб. (+22,1%), что выше консенсус-прогноза опрошенных «Ведомостями» экспертов. Чистая прибыль ритейлера выросла на 85,9% до 25,7 млрд руб. Квартальная выручка группы выросла на 22,9% в годовом выражении – до 796,2 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 22,6% на фоне роста торговых площадей на 12,6% и роста LFL-продаж на 10,2%, в то время как продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 97,9% г/г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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