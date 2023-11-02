X5 купил торговую сеть «Амба» в Хабаровском крае

Как сообщалось ранее, EBITDA X5 Group в III квартале 2023 г. по МСФО (IFRS) 16 выросла в годовом выражении на 22,1% до 94 млрд руб. (+22,1%), что выше консенсус-прогноза опрошенных «Ведомостями» экспертов. Чистая прибыль ритейлера выросла на 85,9% до 25,7 млрд руб. Квартальная выручка группы выросла на 22,9% в годовом выражении – до 796,2 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 22,6% на фоне роста торговых площадей на 12,6% и роста LFL-продаж на 10,2%, в то время как продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 97,9% г/г.