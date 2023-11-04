Новак поручил проработать запрет на продажу только премиального топлива на АЗС
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поручил подготовить изменения в нормативную базу, которые запретили бы продавать на заправках одно только премиальное топливо.
В кулуарах международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ он рассказал журналистам о высоких ценах на топливо на тех АЗС, где продается только премиальное топливо.
«Поэтому я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
16 октября Новак поручил российским нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива. Кроме того, Новак поручил Минсельхозу совместно с региональными властями продолжить отслеживать цены посредников при продаже топлива аграриям. В проблемных регионах Федеральной антимонопольной службе (ФАС) было поручено организовать проверки снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте в соответствии с динамикой цен на бирже.
21 сентября правительство России ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Но 6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива. Решение было принято для предотвращения затоваривания хранилищ, при этом мера позволит сохранить загрузку НПЗ, пояснял Новак.
Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.