Новак поручил проработать запрет на продажу только премиального топлива на АЗС

21 сентября правительство России ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Но 6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива. Решение было принято для предотвращения затоваривания хранилищ, при этом мера позволит сохранить загрузку НПЗ, пояснял Новак.