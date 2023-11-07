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СМИ: «Уральские авиалинии» приобретут западные самолеты через финлизинг

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«Уральские авиалинии» переоформят западные самолеты в российскую собственность, подписав договоры финансового лизинга с подконтрольной Росавиации «НЛК финанс» на 17 лет. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Уточняется, что по истечении 17 лет 19 Airbus перейдут в собственность авиаперевозчика. Предполагается, что документы будут подписаны до середины ноября. 

По информации близких к Минтрансу источников и собеседников в правительстве, в ходе согласования окончательных условий сделки было отменено требование о ежегодном переводе 30-40% чистой прибыли компании в пользу «НЛК финанс». Помимо этого, авиакомпания переведет чистую прибыль за прошлый год в размере 13,4 млрд руб., поскольку она получала «антисанкционные» субсидии.

«Коммерсантъ»: «Уральские авиалинии» не согласились с условиями выкупа лайнеров

Аналогичное соглашение также может быть подписано и с iFly, которая рассчитывает получить три самолета. Самолеты «Уральских авиалиний» оцениваются в 28–33 млрд руб., а iFly – в 9–10 млрд руб. Также рассматривается заявка S7 на 50–70 млрд руб.

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. Для российских авиакомпаний также запрещен пролет над территорией Евросоюза, США и других стран, присоединившихся к санкциям.

На фоне этого российские авиакомпании столкнулись с угрозой ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг. Российские перевозчики массово перерегистрировали оставшиеся в их распоряжении воздушные суда в российский реестр, но из зарубежных реестров многие из них выведены так и не были.

Минтранс предложил выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств ФНБ. На эти цели было выделено 300 млрд руб. в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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