СМИ: «Уральские авиалинии» приобретут западные самолеты через финлизинг
«Уральские авиалинии» переоформят западные самолеты в российскую собственность, подписав договоры финансового лизинга с подконтрольной Росавиации «НЛК финанс» на 17 лет. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Уточняется, что по истечении 17 лет 19 Airbus перейдут в собственность авиаперевозчика. Предполагается, что документы будут подписаны до середины ноября.
По информации близких к Минтрансу источников и собеседников в правительстве, в ходе согласования окончательных условий сделки было отменено требование о ежегодном переводе 30-40% чистой прибыли компании в пользу «НЛК финанс». Помимо этого, авиакомпания переведет чистую прибыль за прошлый год в размере 13,4 млрд руб., поскольку она получала «антисанкционные» субсидии.
Аналогичное соглашение также может быть подписано и с iFly, которая рассчитывает получить три самолета. Самолеты «Уральских авиалиний» оцениваются в 28–33 млрд руб., а iFly – в 9–10 млрд руб. Также рассматривается заявка S7 на 50–70 млрд руб.
После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. Для российских авиакомпаний также запрещен пролет над территорией Евросоюза, США и других стран, присоединившихся к санкциям.
На фоне этого российские авиакомпании столкнулись с угрозой ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг. Российские перевозчики массово перерегистрировали оставшиеся в их распоряжении воздушные суда в российский реестр, но из зарубежных реестров многие из них выведены так и не были.
Минтранс предложил выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств ФНБ. На эти цели было выделено 300 млрд руб. в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет.