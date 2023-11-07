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Бизнес

Nike подал в суд на New Balance и Skechers из-за нарушения патентных прав

Ведомости

Компания – производитель спортивной одежды и обуви Nike подала в суд на New Balance и Skechers из-за нарушения прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исковые заявления Nike.

Нарушение патента связано с технологией производства верхней части кроссовок Nike. В исках говорится, что New Balance и Skechers при изготовлении кроссовок для бега, футбола и баскетбола используют технологию Flyknit, которая принадлежит Nike. В частности, речь идет о моделях New Balance линеек Fresh Foam и FuelCell, а также моделей Ultra Flex и Glide Step производства Skechers.

Nike требует возместить неустановленную сумму ущерба, а также принять меры, которые не позволят New Balance и Skechers нарушать патент.

В New Balance подчеркнули, что компания «полностью уважает права интеллектуальной собственности конкурентов», пишет Reuters. В то же время там отметили, что у Nike нет исключительного права на производство обуви способами, «которые использовались в отрасли на протяжении десятилетий».

Ранее Nike обвинила в нарушении патентных прав Adidas, Puma и Lululemon. В результате дела с Adidas и Puma были урегулированы, разбирательства с Lululemon по-прежнему продолжаются, уточняет Reuters. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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