Nike подал в суд на New Balance и Skechers из-за нарушения патентных прав

Нарушение патента связано с технологией производства верхней части кроссовок Nike. В исках говорится, что New Balance и Skechers при изготовлении кроссовок для бега, футбола и баскетбола используют технологию Flyknit, которая принадлежит Nike. В частности, речь идет о моделях New Balance линеек Fresh Foam и FuelCell, а также моделей Ultra Flex и Glide Step производства Skechers.