Nike подал в суд на New Balance и Skechers из-за нарушения патентных прав
Компания – производитель спортивной одежды и обуви Nike подала в суд на New Balance и Skechers из-за нарушения прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исковые заявления Nike.
Нарушение патента связано с технологией производства верхней части кроссовок Nike. В исках говорится, что New Balance и Skechers при изготовлении кроссовок для бега, футбола и баскетбола используют технологию Flyknit, которая принадлежит Nike. В частности, речь идет о моделях New Balance линеек Fresh Foam и FuelCell, а также моделей Ultra Flex и Glide Step производства Skechers.
Nike требует возместить неустановленную сумму ущерба, а также принять меры, которые не позволят New Balance и Skechers нарушать патент.
В New Balance подчеркнули, что компания «полностью уважает права интеллектуальной собственности конкурентов», пишет Reuters. В то же время там отметили, что у Nike нет исключительного права на производство обуви способами, «которые использовались в отрасли на протяжении десятилетий».
Ранее Nike обвинила в нарушении патентных прав Adidas, Puma и Lululemon. В результате дела с Adidas и Puma были урегулированы, разбирательства с Lululemon по-прежнему продолжаются, уточняет Reuters.