Минфин: экспортеры будут еженедельно отчитываться о предстоящих продажах валюты

Президент РФ Владимир Путин 11 октября подписал указ о введении на полгода требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами (список не раскрывается). Начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления валюты экспортеры обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% этой суммы. Из общей валютной выручки, зачисленной на счета в России, компании обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90%. Это значение также должно быть не менее 50% от всей суммы внешнеторговых контрактов независимо от их валюты.