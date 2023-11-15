Минфин: экспортеры будут еженедельно отчитываться о предстоящих продажах валюты
Минфин России опубликовал 15 ноября разъяснения по представлению отдельными экспортерами информации по планируемым объемам покупки и продажи иностранной валюты.
На своем сайте ведомство разместило рекомендуемый образец плана-графика покупки и продажи валюты. Этот план-график экспортеры должны в последний рабочий день каждой недели направлять на адрес ЦБ по каждой своей «дочке», попавшей под действие президентского указа об обязательной продаже выручки в иностранной валюте. Причем это необходимо делать, даже если планируемый объем покупки/продажи валюты равен нулю.
«Обязательному заполнению в форме плана-графика подлежат раздел "Дата составления" и все колонки раздела "Сведения о российском экспортере, который осуществляет покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ", а также заголовки колонок, где указаны конкретные даты покупки/продажи валюты на предстоящей неделе», – говорится в разъяснениях.
Информация же по управлению активами и пассивами на внутреннем валютном рынке этими экспортерами предоставляется в отношении планируемого размера изменения активов и пассивов на горизонте одного месяца в результате любых операций на внутреннем валютном рынке России, добавил Минфин.
Президент РФ Владимир Путин 11 октября подписал указ о введении на полгода требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами (список не раскрывается). Начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления валюты экспортеры обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% этой суммы. Из общей валютной выручки, зачисленной на счета в России, компании обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90%. Это значение также должно быть не менее 50% от всей суммы внешнеторговых контрактов независимо от их валюты.
Как писали ранее «Ведомости», бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму. Дело в том, что экспортерам нужно по крайней мере часть доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке.
Один из близких к бизнесу собеседников назвал такой подход «круговоротом рублей» из-за двойной конвертации. В то же время представители бизнеса заявили о дополнительных сложностях для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты. В Минфине подтвердили, что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту (за рубежом) и обратно (в России).