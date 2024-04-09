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Роспотребнадзор и производители ответили на претензии к чаю минздрава Белоруссии

Ведомости

Роспотребнадзор России и представители компанией «Орими» ответили на претензии к чаю минздрава Белоруссии.

Вечером 8 апреля пресс-служба минздрава Белоруссии сообщила, что продажа четырех видов пакетированного черного чая торговых марок «Гита» и «Принцесса Канди», выпускаемых компанией «Орими», запрещена в республике с 1 апреля 2024 г. по постановлению главного государственного санитарного врача республики.

Причиной изъятия чая из продажи стало несоответствие требованиям по микробиологическим показателям безопасности. В частности, заявлено о превышении фактического содержания плесеней. В настоящий момент обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков партий «небезопасной продукции».

В минздраве Белоруссии уточнили, что «Орими» занимается корректирующими мероприятиями для доказательства стабильности производства, хранения и транспортировки, а также достаточной системы контроля безопасности.

В Роспотребнадзоре сообщили «Ведомостям», что в пробах продукции «Орими» в 2024 г. не было выявлено несоответствующих микробиологических показателей. Если условия хранения и транспортировки продукции были некорректными (например, сырое помещение или повышенная влажность), то она может быть подвержена развитию плесени, подтвердил при этом представитель Роспотребнадзора. Влажная среда способствует размножению грибков, которые могут привести к появлению плесени на упаковке, отметил он.

Представитель компании «Орими» рассказал «Ведомостям», что выявленные нарушения, по его словам, не являются систематическими, а также могут быть следствием несоблюдения условий транспортировки и/или хранения продукции уже после передачи ее розничным продавцам в Белоруссии.

Компания «Орими трэйд» была создана в 1994 г. В ее ассортимент входит более 450 наименований. Производитель называет себя лидером национальных рынков чая Белоруссии и Молдавии, говорится на его сайте. Бренды Greenfield и Tess занимают 1-ю строчку рейтинга FCMG-брендов NTech-500 в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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