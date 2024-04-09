Роспотребнадзор и производители ответили на претензии к чаю минздрава Белоруссии

В Роспотребнадзоре сообщили «Ведомостям», что в пробах продукции «Орими» в 2024 г. не было выявлено несоответствующих микробиологических показателей. Если условия хранения и транспортировки продукции были некорректными (например, сырое помещение или повышенная влажность), то она может быть подвержена развитию плесени, подтвердил при этом представитель Роспотребнадзора. Влажная среда способствует размножению грибков, которые могут привести к появлению плесени на упаковке, отметил он.