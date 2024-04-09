На первом энергоблоке АЭС «Аккую» начались пусконаладочные работы

Первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г., рассказал в конце ноября 2023 г. заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец. Он добавил, что на первом энергоблоке завершаются общие строительные работы и вскоре начнется подготовка к вводу станции в эксплуатацию. В 2023 г. на АЭС завезли топливо, отмечал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.