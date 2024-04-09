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На первом энергоблоке АЭС «Аккую» начались пусконаладочные работы

Ведомости

Специалисты АЭС «Аккую» в Турции перешли к пусконаладочным работам на первом энергоблоке станции. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

«На первом энергоблоке АЭС "Аккую" (Турция) начались полномасштабные пусконаладочные работы», – говорится в сообщении.

Пусконаладочные работы являются завершающим этапом строительства энергоблока АЭС. Специалисты АЭС уже провели гидравлические испытания бассейна выдержки топлива. Также сейчас они монтируют перегрузочную машину для загрузки и выгрузки топлива из реактора и собирают электродвигатели главных циркуляционных насосных агрегатов.

В ближайшее время будут натянуты стальные канаты системы преднапряжения защитной оболочки для повышения прочности и надежности здания реактора.

Первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г., рассказал в конце ноября 2023 г. заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец. Он добавил, что на первом энергоблоке завершаются общие строительные работы и вскоре начнется подготовка к вводу станции в эксплуатацию. В 2023 г. на АЭС завезли топливо, отмечал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

В конце февраля Лихачев сообщил, что Анкара приняла решение доверить «Росатому» строительство второй АЭС. Скорее всего, это будет площадка под названием «Синоп», уточнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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