На первом энергоблоке АЭС «Аккую» начались пусконаладочные работы
Специалисты АЭС «Аккую» в Турции перешли к пусконаладочным работам на первом энергоблоке станции. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».
«На первом энергоблоке АЭС "Аккую" (Турция) начались полномасштабные пусконаладочные работы», – говорится в сообщении.
Пусконаладочные работы являются завершающим этапом строительства энергоблока АЭС. Специалисты АЭС уже провели гидравлические испытания бассейна выдержки топлива. Также сейчас они монтируют перегрузочную машину для загрузки и выгрузки топлива из реактора и собирают электродвигатели главных циркуляционных насосных агрегатов.
В ближайшее время будут натянуты стальные канаты системы преднапряжения защитной оболочки для повышения прочности и надежности здания реактора.
Первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г., рассказал в конце ноября 2023 г. заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец. Он добавил, что на первом энергоблоке завершаются общие строительные работы и вскоре начнется подготовка к вводу станции в эксплуатацию. В 2023 г. на АЭС завезли топливо, отмечал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
В конце февраля Лихачев сообщил, что Анкара приняла решение доверить «Росатому» строительство второй АЭС. Скорее всего, это будет площадка под названием «Синоп», уточнил он.