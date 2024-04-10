ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за цен на учебники

ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за цен на учебникиОсенью на ситуацию с ростом цен на учебники обращала внимание Валентина Матвиенко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства «Просвещение». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным службы, в деятельности компании замечены признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники. Издательство «Просвещение», отмечает ФАС, занимает доминирующее положение на рынках образовательных книг.
«ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку», – говорится в сообщении.
Издательство привлекут к административной ответственности, если нарушение будет установлено.
25 сентября 2023 г. на пленарном заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко призвала ФАС проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение».
Она поручила ФАС разобраться в ситуации, а также отметила монополию издательства на выпуск учебно-методической литературы. По мнению Матвиенко, такие материалы должны быть согласованы с государством, но издавать их могут разные организации. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима – это влияет на бюджеты регионов.
В этот же день в пресс-службе издательства сообщили, что компания формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников.
Издательство добавило тогда, что считает максимальное удержание цен одним из приоритетов и соблюдает с 2020 г. согласованную с ФАС торговую политику, которая регламентирует продажи выпускаемой учебно-методической литературы. В 2023 г. удалось избежать значительного повышения цен на учебники, несмотря на рост стоимости бумаги, картона и типографских красок, отметили в «Просвещении».