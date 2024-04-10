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ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за цен на учебники

Осенью на ситуацию с ростом цен на учебники обращала внимание Валентина Матвиенко
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства «Просвещение». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным службы, в деятельности компании замечены признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники. Издательство «Просвещение», отмечает ФАС, занимает доминирующее положение на рынках образовательных книг.

«ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку», – говорится в сообщении.

Издательство привлекут к административной ответственности, если нарушение будет установлено.

25 сентября 2023 г. на пленарном заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко призвала ФАС проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение».

Она поручила ФАС разобраться в ситуации, а также отметила монополию издательства на выпуск учебно-методической литературы. По мнению Матвиенко, такие материалы должны быть согласованы с государством, но издавать их могут разные организации. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима – это влияет на бюджеты регионов.

В этот же день в пресс-службе издательства сообщили, что компания формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников.

Издательство добавило тогда, что считает максимальное удержание цен одним из приоритетов и соблюдает с 2020 г. согласованную с ФАС торговую политику, которая регламентирует продажи выпускаемой учебно-методической литературы. В 2023 г. удалось избежать значительного повышения цен на учебники, несмотря на рост стоимости бумаги, картона и типографских красок, отметили в «Просвещении».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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