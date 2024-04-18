Ladoga будет производить водку под марками Finka, «Зерно» и Romanov
Производитель алкогольной продукции Ladoga получил декларацию соответствия на выпуск водки под брендами Finka, «Зерно» и Romanov на заводе «Амбер Пермалко». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации.
Летом 2023 г. стало известно о продаже завода АО «Амбер Пермалко», принадлежавшего латвийской Amber Beverage Group, ООО «Алковорлд» из Петрозаводска. Тогда правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ разрешила латвийской группе продать 92,6% акций.
В Ladoga подтвердили, что подписали соглашение, предусматривающее разлив водки Finka, «Зерно» и Romanov на мощностях Ladoga в Санкт-Петербурге, дистрибуцию на территории России и эксклюзивный экспорт этих напитков. Договоренность была достигнута с «Постнофф и Ко», связанной с киргизской ВТM – правообладателем брендов Finka, «Зерно» и Romanov (согласно данным Роспатента).
21 февраля этого года «Деловой Петербург» писал, что Ladoga инвестирует 500 млн руб. собственных средств в увеличение мощностей производства в Петербурге. На предприятии откроют дополнительную линию розлива мощностью 18 000 бутылок в час, что позволит увеличить выпуск продукции на 70%, или 3 млн декалитров (дал) в год. Президент Ladoga Вениамин Грабар говорил, что новая линия, запуск которой планируется в апреле, будет универсальной и подходящей для розлива любой продукции.