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Ladoga будет производить водку под марками Finka, «Зерно» и Romanov

Ведомости

Производитель алкогольной продукции Ladoga получил декларацию соответствия на выпуск водки под брендами Finka, «Зерно» и Romanov на заводе «Амбер Пермалко». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации.

Летом 2023 г. стало известно о продаже завода АО «Амбер Пермалко», принадлежавшего латвийской Amber Beverage Group, ООО «Алковорлд» из Петрозаводска. Тогда правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ разрешила латвийской группе продать 92,6% акций.

В Ladoga подтвердили, что подписали соглашение, предусматривающее разлив водки Finka, «Зерно» и Romanov на мощностях Ladoga в Санкт-Петербурге, дистрибуцию на территории России и эксклюзивный экспорт этих напитков. Договоренность была достигнута с «Постнофф и Ко», связанной с киргизской ВТM – правообладателем брендов Finka, «Зерно» и Romanov (согласно данным Роспатента).

21 февраля этого года «Деловой Петербург» писал, что Ladoga инвестирует 500 млн руб. собственных средств в увеличение мощностей производства в Петербурге. На предприятии откроют дополнительную линию розлива мощностью 18 000 бутылок в час, что позволит увеличить выпуск продукции на 70%, или 3 млн декалитров (дал) в год. Президент Ladoga Вениамин Грабар говорил, что новая линия, запуск которой планируется в апреле, будет универсальной и подходящей для розлива любой продукции.

В ноябре 2023 г. Грабар сообщил о планах группы провести IPO на Мосбирже в 2025 г. По словам Грабара, Ladoga сейчас работает над размещением дебютного облигационного займа на сумму в 2 млрд руб. «для получения практики публичности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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