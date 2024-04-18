Ladoga будет производить водку под марками Finka, «Зерно» и Romanov

21 февраля этого года «Деловой Петербург» писал, что Ladoga инвестирует 500 млн руб. собственных средств в увеличение мощностей производства в Петербурге. На предприятии откроют дополнительную линию розлива мощностью 18 000 бутылок в час, что позволит увеличить выпуск продукции на 70%, или 3 млн декалитров (дал) в год. Президент Ladoga Вениамин Грабар говорил, что новая линия, запуск которой планируется в апреле, будет универсальной и подходящей для розлива любой продукции.