Страны G7 планируют мешать реализации энергопроектов в России

12 апреля США и Великобритания расширили санкции против российских предприятий цветной металлургии. Вашингтон ввел запрет на импорт алюминия, никеля и меди из России. Под ограничения также попала торговля этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME).