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Страны G7 планируют мешать реализации энергопроектов в России

Ведомости

Страны G7 намерены мешать реализации энергетических проектов в России, а также продолжать принимать шаги по ограничению будущих доходов РФ от продажи энергоносителей, говорится в итоговом совместном заявлении глав МИД стран «Большой семерки» по завершении их трехдневной встречи на острове Капри.

«Мы продолжим препятствовать разработке Россией будущих энергетических проектов и препятствовать развитию альтернативных вариантов транспортировки энергоносителей и других услуг», – указано в сообщении.

Там также сообщается, что страны G7 приветствуют предпринятые США и Великобританией шаги по ограничению торговли российскими металлами на мировых биржах. «Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от продажи металлов», – заявляют главы МИД стран «Большой семерки».

Накануне «Ведомости» писали, что Евросоюз (ЕС) в марте 2024 г. увеличил закупки трубопроводного газа до 14 млрд куб. м – максимального уровня с декабря 2022 г. Таким образом, поставки российского топлива стали основным драйвером роста трубопроводных закупок государствами ЕС.

12 апреля США и Великобритания расширили санкции против российских предприятий цветной металлургии. Вашингтон ввел запрет на импорт алюминия, никеля и меди из России. Под ограничения также попала торговля этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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