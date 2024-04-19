Страны G7 планируют мешать реализации энергопроектов в России
Страны G7 намерены мешать реализации энергетических проектов в России, а также продолжать принимать шаги по ограничению будущих доходов РФ от продажи энергоносителей, говорится в итоговом совместном заявлении глав МИД стран «Большой семерки» по завершении их трехдневной встречи на острове Капри.
«Мы продолжим препятствовать разработке Россией будущих энергетических проектов и препятствовать развитию альтернативных вариантов транспортировки энергоносителей и других услуг», – указано в сообщении.
Там также сообщается, что страны G7 приветствуют предпринятые США и Великобританией шаги по ограничению торговли российскими металлами на мировых биржах. «Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от продажи металлов», – заявляют главы МИД стран «Большой семерки».
Накануне «Ведомости» писали, что Евросоюз (ЕС) в марте 2024 г. увеличил закупки трубопроводного газа до 14 млрд куб. м – максимального уровня с декабря 2022 г. Таким образом, поставки российского топлива стали основным драйвером роста трубопроводных закупок государствами ЕС.
12 апреля США и Великобритания расширили санкции против российских предприятий цветной металлургии. Вашингтон ввел запрет на импорт алюминия, никеля и меди из России. Под ограничения также попала торговля этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME).