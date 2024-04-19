«Астра» привлекла по итогам SPO 11,7 млрд рублей
Книга заявок разработчика инфраструктурного программного обеспечения – группы «Астра» – в ходе вторичного публичного предложения акций (SPO) была переподписана почти три раза, от инвесторов поступило более 60 000 заявок. По итогам закрытия книги объем SPO составил 11,7 млрд руб., сообщили в компании.
Акции «Астры» на закрытии основной торговой сессии 18 апреля стоили 593,55 руб. С предыдущего закрытия они подешевели на 0,06%. Индекс Мосбиржи за это время увеличился на 0,05% до 3455,82 пункта, IT-индекс прибавил 0,82% и составил 3927,46 п. С начала года котировки компании выросли на 18,67%, бенчмарки – на 11,51 и 44,72% соответственно.
Размещение прошло по цене 555 руб. за акцию. По итогам закрытия книги заявок суммарный объем SPO составил 11,7 млрд руб. Доля институциональных инвесторов в общем объеме размещения составила 60%, физлиц – 40%. В том числе высокий спрос на участие в SPO «Астры» компания зафиксировала со стороны своих сотрудников, приводится в сообщении компании комментарий ее генерального директора Ильи Сивцева.
По итогам SPO «Астра» разместила еще 21 млн собственных акций. Доля бумаг в свободном обращении (free-float) увеличилась с 5 до 15%. Такой размер free-float потенциально позволяет претендовать компании на включение ее акций в первый уровень листинга на Мосбирже, отмечается в сообщении. Также компания считает SPO шагом на пути превращения акций «Астры» в новую «голубую фишку» на фондовом рынке и рассчитывает на включение бумаг в индекс Мосбиржи.
«Астра» объявила о проведении SPO 15 апреля. Изначально компания планировала, что объем размещения составит 5% акционерного капитала, затем повысила его до 10% в связи с высоким спросом со стороны инвесторов. Стоимость акций в рамках SPO сначала установили на уровне 550 руб. за бумагу, затем цена также была увеличена.