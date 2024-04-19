«Астра» привлекла по итогам SPO 11,7 млрд рублей

По итогам SPO «Астра» разместила еще 21 млн собственных акций. Доля бумаг в свободном обращении (free-float) увеличилась с 5 до 15%. Такой размер free-float потенциально позволяет претендовать компании на включение ее акций в первый уровень листинга на Мосбирже, отмечается в сообщении. Также компания считает SPO шагом на пути превращения акций «Астры» в новую «голубую фишку» на фондовом рынке и рассчитывает на включение бумаг в индекс Мосбиржи.