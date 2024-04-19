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«Астра» привлекла по итогам SPO 11,7 млрд рублей

Ведомости

Книга заявок разработчика инфраструктурного программного обеспечения – группы «Астра» – в ходе вторичного публичного предложения акций (SPO) была переподписана почти три раза, от инвесторов поступило более 60 000 заявок. По итогам закрытия книги объем SPO составил 11,7 млрд руб., сообщили в компании. 

Акции «Астры» на закрытии основной торговой сессии 18 апреля стоили 593,55 руб. С предыдущего закрытия они подешевели на 0,06%. Индекс Мосбиржи за это время увеличился на 0,05% до 3455,82 пункта, IT-индекс прибавил 0,82% и составил 3927,46 п. С начала года котировки компании выросли на 18,67%, бенчмарки – на 11,51 и 44,72% соответственно.

Размещение прошло по цене 555 руб. за акцию. По итогам закрытия книги заявок суммарный объем SPO составил 11,7 млрд руб. Доля институциональных инвесторов в общем объеме размещения составила 60%, физлиц – 40%. В том числе высокий спрос на участие в SPO «Астры» компания зафиксировала со стороны своих сотрудников, приводится в сообщении компании комментарий ее генерального директора Ильи Сивцева.

По итогам SPO «Астра» разместила еще 21 млн собственных акций. Доля бумаг в свободном обращении (free-float) увеличилась с 5 до 15%. Такой размер free-float потенциально позволяет претендовать компании на включение ее акций в первый уровень листинга на Мосбирже, отмечается в сообщении. Также компания считает SPO шагом на пути превращения акций «Астры» в новую «голубую фишку» на фондовом рынке и рассчитывает на включение бумаг в индекс Мосбиржи.

«Астра» объявила о проведении SPO 15 апреля. Изначально компания планировала, что объем размещения составит 5% акционерного капитала, затем повысила его до 10% в связи с высоким спросом со стороны инвесторов. Стоимость акций в рамках SPO сначала установили на уровне 550 руб. за бумагу, затем цена также была увеличена. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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