Уточненная цена акции «Группы Астра» в SPO установлена на уровне 555 рублей

Также уточняется, что вследствие повышенного интереса к сделке от крупнейших российских управляющих компаний и других инвесторов решено установить объем сделки на уровне 10% от общего количества акций компании. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 мск 18 апреля, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок. Ожидается, что сделки купли-продажи в рамках предложения будут совершаться в течение всего дня 19 апреля.