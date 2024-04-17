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Уточненная цена акции «Группы Астра» в SPO установлена на уровне 555 рублей

Ведомости

Ценовой ориентир разработчика инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) составит 555 руб., сообщила пресс-служба компании. Ранее 17 апреля ценовой ориентир был установлен на уровне 550 руб.

«Уточненный ценовой ориентир в рамках SPO – 555 руб. за одну акцию. Заявки по цене ниже 555 руб. за одну акцию будут отклонены», – говорится в сообщении компании.

Также уточняется, что вследствие повышенного интереса к сделке от крупнейших российских управляющих компаний и других инвесторов решено установить объем сделки на уровне 10% от общего количества акций компании. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 мск 18 апреля, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок. Ожидается, что сделки купли-продажи в рамках предложения будут совершаться в течение всего дня 19 апреля.

«Компания рассматривает SPO в качестве важного шага на пути превращения «Группы Астра» в одну из голубых фишек российского фондового рынка и рассчитывает в результате сделки расширить базу акционеров за счет попадания в биржевые индексы», – добавили в пресс-службе.

«Группа Астра» объявила о планах по SPO 15 апреля. Сообщалось, что продажа от 5% акций в рамках SPO позволит ей претендовать на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи.

Российская «Группа Астра» создает системное и прикладное программное обеспечение, а также сервисы, которые используются при создании и проектировании ИТ-инфраструктур. Всего в портфеле компании 21 ИТ-решение, среди которых средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование, корпоративная почта и др. В основе экосистемы – операционная система Astra Linux. 29 марта «Ведомости» писали, что председатель совета директоров «Группы Астра» Денис Фролов стал долларовым миллиардером после резкого скачка стоимости акций компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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