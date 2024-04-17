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Цена одной акции «группы Астра» в рамках SPO составит не менее 550 рублей

Ведомости

«Группа Астра» уточнила параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании (SPO). Цена одной акции в рамках предложения составит не менее 550 руб.

При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок – 18 апреля. Ранее компания сообщала, что цена не превысит 620 руб. за бумагу.

На данный момент книга заявок покрыта внутри объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира, отметила компания.

Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 18 апреля. Итоговая цена одной акции будет установлена не позднее 19 апреля.

Ожидается, что в рамках SPO продающий акционер предложит от 10,5 до 21 млн принадлежащих ему акций, что составляет 5–10% от общего количества бумаг компании. Сделка не размывает доли существующих акционеров, подчеркивают в компании. Доля акций в свободном обращении в результате SPO может увеличиться до 15%.

«Группа Астра» объявила о начале SPO 15 апреля. Она сообщала, что продажа от 5% в рамках SPO позволит претендовать ей на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи.

Первичное публичное предложение (IPO) группа провела в октябре 2023 г. С того момента капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 000, говорил гендиректор «группы Астра» Илья Сивцев. По его словам, увеличение free-float будет способствовать дальнейшему росту капитализации компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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