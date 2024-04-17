Цена одной акции «группы Астра» в рамках SPO составит не менее 550 рублей

Ожидается, что в рамках SPO продающий акционер предложит от 10,5 до 21 млн принадлежащих ему акций, что составляет 5–10% от общего количества бумаг компании. Сделка не размывает доли существующих акционеров, подчеркивают в компании. Доля акций в свободном обращении в результате SPO может увеличиться до 15%.