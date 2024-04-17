Цена одной акции «группы Астра» в рамках SPO составит не менее 550 рублей
«Группа Астра» уточнила параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании (SPO). Цена одной акции в рамках предложения составит не менее 550 руб.
При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок – 18 апреля. Ранее компания сообщала, что цена не превысит 620 руб. за бумагу.
На данный момент книга заявок покрыта внутри объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира, отметила компания.
Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 18 апреля. Итоговая цена одной акции будет установлена не позднее 19 апреля.
Ожидается, что в рамках SPO продающий акционер предложит от 10,5 до 21 млн принадлежащих ему акций, что составляет 5–10% от общего количества бумаг компании. Сделка не размывает доли существующих акционеров, подчеркивают в компании. Доля акций в свободном обращении в результате SPO может увеличиться до 15%.
«Группа Астра» объявила о начале SPO 15 апреля. Она сообщала, что продажа от 5% в рамках SPO позволит претендовать ей на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи.
Первичное публичное предложение (IPO) группа провела в октябре 2023 г. С того момента капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 000, говорил гендиректор «группы Астра» Илья Сивцев. По его словам, увеличение free-float будет способствовать дальнейшему росту капитализации компании.