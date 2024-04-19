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Выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 43% в 2023 году

Ведомости

Выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 43% в 2023 г. и составила 508 млрд руб., сообщается на сайте центра.

«Вся команда группы развития в новом экономическом цикле должна активно работать по повестке технологического суверенитета в рамках тех планов, которые обозначены президентом в послании. В этом контексте обновленная конфигурация управления “Сколково” и более активное взаимодействие с Москвой позволит нам запустить новые проекты», – прокомментировал результаты председатель совета директоров фонда «Сколково» Игорь Шувалов.

Отмечается, что наибольший темп роста продемонстрировали резиденты в сфере промышленных технологий, выручка которых увеличилась на 85% в годовом выражении.

Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников «Сколково» в 2023 г., составили 31,7 млрд руб. Кроме того, резидентами «Сколково» в прошлом году получено 976 патентов, из которых 324 – на территории иностранных государств. Топ направлений зарубежного патентования: страны ЕАЭС, ЮАР, Китай и Индия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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