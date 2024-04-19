Выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 43% в 2023 году

«Вся команда группы развития в новом экономическом цикле должна активно работать по повестке технологического суверенитета в рамках тех планов, которые обозначены президентом в послании. В этом контексте обновленная конфигурация управления “Сколково” и более активное взаимодействие с Москвой позволит нам запустить новые проекты», – прокомментировал результаты председатель совета директоров фонда «Сколково» Игорь Шувалов.