Выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 43% в 2023 году
Выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 43% в 2023 г. и составила 508 млрд руб., сообщается на сайте центра.
«Вся команда группы развития в новом экономическом цикле должна активно работать по повестке технологического суверенитета в рамках тех планов, которые обозначены президентом в послании. В этом контексте обновленная конфигурация управления “Сколково” и более активное взаимодействие с Москвой позволит нам запустить новые проекты», – прокомментировал результаты председатель совета директоров фонда «Сколково» Игорь Шувалов.
Отмечается, что наибольший темп роста продемонстрировали резиденты в сфере промышленных технологий, выручка которых увеличилась на 85% в годовом выражении.
Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников «Сколково» в 2023 г., составили 31,7 млрд руб. Кроме того, резидентами «Сколково» в прошлом году получено 976 патентов, из которых 324 – на территории иностранных государств. Топ направлений зарубежного патентования: страны ЕАЭС, ЮАР, Китай и Индия.