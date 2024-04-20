Илон Маск отложил поездку в Индию на конец 2024 года

2 апреля Tesla опубликовала квартальную отчетность по продажам. Так, за I квартал 2024 г. компания поставила 386 810 электромобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 3 апреля акции компании на фоне отчета дешевели и торговались на американской бирже Nasdaq по $167,5 за акцию, что близко к уровню поддержки в $150.