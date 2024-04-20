Илон Маск отложил поездку в Индию на конец 2024 года
Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск отложил на конец 2024 г. визит в Индию, в ходе которого он должен был встретиться с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Соответствующее заявление американский бизнесмен сделал в социальной сети X.
«К сожалению, очень тяжелые обязательства перед Tesla требуют отложить визит в Индию, но я с нетерпением жду возможности посетить ее в конце этого года», – написал он.
Согласно данным агентства Reuters, Маск должен был приехать в Индию 21 апреля, спустя два дня после начала в стране выборов в парламент и органы местного самоуправления. В ходе визита, пишет издание, бизнесмен планировал объявить об инвестициях в размере от $2-3 млрд на строительство завода в Индии.
2 апреля Tesla опубликовала квартальную отчетность по продажам. Так, за I квартал 2024 г. компания поставила 386 810 электромобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 3 апреля акции компании на фоне отчета дешевели и торговались на американской бирже Nasdaq по $167,5 за акцию, что близко к уровню поддержки в $150.