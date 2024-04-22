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Потанин заявил о паузе в совместном проекте в Финляндии

Ведомости

Перспективный проект строительства завода рядом c Norilsk Nikel Harjavalta (финское предприятие «Норникеля») переведен в «режим ожидания». Об этом президент компании Владимир Потанин заявил в интервью «Интерфаксу».

Потанин рассказал о договоренности с Финляндией о строительстве door-to-door завода рядом c Harjavalta. Ожидался неплохой экономический эффект, но дальше последовательно случились «два неприятных события».

«Сначала финские власти не дали BASF разрешение на работу уже построенного завода, хотя финский регион был крайне заинтересован в этом и все требования были, как нам казалось, соблюдены. А потом начался санкционный этап, и этот проект, который выглядел очень перспективным, поставлен на hold», – пояснил Потанин, добавив, что сохраняет надежду, что проект может быть реализован рано или поздно, учитывая его высокий экономический потенциал.

По словам Потанина, Harjavalta предназначен для поставок в Европу и частично в США востребованной там продукции.

«Я не очень понимаю, как сейчас в связи с последними санкциями в отношении российских металлов это будет работать. Судьба этого предприятия в значительной степени зависит от развития геополитической ситуации», – объяснил президент «Норникеля».

Norilsk Nickel Harjavalta Oy, расположенный в финском городе Харьявалта, – крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди. В марте 2022 г. предприятие было признано соответствующим требованиям поставщиком кобальта по версии инициативы Responsible Minerals Initiative. Кобальт используется в литий-ионных батареях, которые требуются для производства электромобилей, смартфонов и компьютеров. Norilsk Nickel Harjavalta Oy специализируется на производстве сульфата кобальта, а также никеля в различных формах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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