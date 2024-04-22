Потанин заявил о паузе в совместном проекте в Финляндии
Перспективный проект строительства завода рядом c Norilsk Nikel Harjavalta (финское предприятие «Норникеля») переведен в «режим ожидания». Об этом президент компании Владимир Потанин заявил в интервью «Интерфаксу».
Потанин рассказал о договоренности с Финляндией о строительстве door-to-door завода рядом c Harjavalta. Ожидался неплохой экономический эффект, но дальше последовательно случились «два неприятных события».
«Сначала финские власти не дали BASF разрешение на работу уже построенного завода, хотя финский регион был крайне заинтересован в этом и все требования были, как нам казалось, соблюдены. А потом начался санкционный этап, и этот проект, который выглядел очень перспективным, поставлен на hold», – пояснил Потанин, добавив, что сохраняет надежду, что проект может быть реализован рано или поздно, учитывая его высокий экономический потенциал.
По словам Потанина, Harjavalta предназначен для поставок в Европу и частично в США востребованной там продукции.
«Я не очень понимаю, как сейчас в связи с последними санкциями в отношении российских металлов это будет работать. Судьба этого предприятия в значительной степени зависит от развития геополитической ситуации», – объяснил президент «Норникеля».
Norilsk Nickel Harjavalta Oy, расположенный в финском городе Харьявалта, – крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди. В марте 2022 г. предприятие было признано соответствующим требованиям поставщиком кобальта по версии инициативы Responsible Minerals Initiative. Кобальт используется в литий-ионных батареях, которые требуются для производства электромобилей, смартфонов и компьютеров. Norilsk Nickel Harjavalta Oy специализируется на производстве сульфата кобальта, а также никеля в различных формах.