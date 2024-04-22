Потанин заявил о паузе в совместном проекте в Финляндии

«Сначала финские власти не дали BASF разрешение на работу уже построенного завода, хотя финский регион был крайне заинтересован в этом и все требования были, как нам казалось, соблюдены. А потом начался санкционный этап, и этот проект, который выглядел очень перспективным, поставлен на hold», – пояснил Потанин, добавив, что сохраняет надежду, что проект может быть реализован рано или поздно, учитывая его высокий экономический потенциал.