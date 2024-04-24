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ФАС и «Северсталь» договорились снизить штраф для компании в 10 раз

Ведомости

Одним из условий мирового соглашения между «Северсталью» и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по «делу металлургов», которое рассматривает Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, является снижение штрафа для компании с 8,7 млрд до менее чем 900 млн руб. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом разбирательства по делу.

По словам одного из них, компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Часть предписаний, по словам собеседника, служба согласилась отменить. Другой собеседник добавляет, что в суд передано соглашение, подписанное гендиректором «Северстали» Александром Шевелевым и руководителем ФАС Максимом Шаскольским. По сути, это означает, что обе стороны устраивают его условия.

В апреле 2021 г. ФАС возбудила три антимонопольных дела против металлургических компаний – НЛМКММК и «Северсталь». Служба обвинила компании в нерыночном установлении и поддержании завышенной цены на стальной горячекатаный плоский прокат.

«Северсталь» обвинения службы отвергла. 18 января арбитражный суд Москвы признал законным решение ведомства оштрафовать «Северсталь» на более 8,7 млрд руб. Затем 10 апреля «Северсталь» подала в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы ходатайство об утверждении мирового соглашения по спору с ФАС.

Полная версия материала «Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа почти в 10 раз» доступна по ссылке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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