ФАС и «Северсталь» договорились снизить штраф для компании в 10 раз

По словам одного из них, компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Часть предписаний, по словам собеседника, служба согласилась отменить. Другой собеседник добавляет, что в суд передано соглашение, подписанное гендиректором «Северстали» Александром Шевелевым и руководителем ФАС Максимом Шаскольским. По сути, это означает, что обе стороны устраивают его условия.