ФАС и «Северсталь» договорились снизить штраф для компании в 10 раз
Одним из условий мирового соглашения между «Северсталью» и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по «делу металлургов», которое рассматривает Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, является снижение штрафа для компании с 8,7 млрд до менее чем 900 млн руб. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом разбирательства по делу.
По словам одного из них, компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Часть предписаний, по словам собеседника, служба согласилась отменить. Другой собеседник добавляет, что в суд передано соглашение, подписанное гендиректором «Северстали» Александром Шевелевым и руководителем ФАС Максимом Шаскольским. По сути, это означает, что обе стороны устраивают его условия.
В апреле 2021 г. ФАС возбудила три антимонопольных дела против металлургических компаний – НЛМК, ММК и «Северсталь». Служба обвинила компании в нерыночном установлении и поддержании завышенной цены на стальной горячекатаный плоский прокат.
«Северсталь» обвинения службы отвергла. 18 января арбитражный суд Москвы признал законным решение ведомства оштрафовать «Северсталь» на более 8,7 млрд руб. Затем 10 апреля «Северсталь» подала в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы ходатайство об утверждении мирового соглашения по спору с ФАС.
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