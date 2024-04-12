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«Северсталь» подала ходатайство о мировом соглашении с ФАС по «делу металлургов»

Ведомости

«Северсталь» подала в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы ходатайство об утверждении мирового соглашения по спору с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, следует из картотеки суда.

«Об утверждении мирового соглашения», – указано 10 апреля в карточке дела.

В апреле 2021 г. ФАС возбудила три антимонопольных дела против металлургических компаний – НЛМК, ММК и «Северсталь». Служба обвинила компании в нерыночном установлении и поддержании завышенной цены на стальной горячекатаный плоский прокат. «Северсталь» обвинения службы отвергла.

20 марта «Ведомости» писали, что в России в первые месяцы 2024 г. сохраняется негативный тренд на рост стоимости различных видов стального проката. Как пояснил руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, с начала осени 2023 г. наблюдается устойчивый рост цен на холоднокатаный прокат на спотовом рынке с ежемесячным увеличением в среднем на 1500–2000 руб./т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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