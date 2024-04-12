«Северсталь» подала ходатайство о мировом соглашении с ФАС по «делу металлургов»
«Северсталь» подала в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы ходатайство об утверждении мирового соглашения по спору с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, следует из картотеки суда.
«Об утверждении мирового соглашения», – указано 10 апреля в карточке дела.
В апреле 2021 г. ФАС возбудила три антимонопольных дела против металлургических компаний – НЛМК, ММК и «Северсталь». Служба обвинила компании в нерыночном установлении и поддержании завышенной цены на стальной горячекатаный плоский прокат. «Северсталь» обвинения службы отвергла.
20 марта «Ведомости» писали, что в России в первые месяцы 2024 г. сохраняется негативный тренд на рост стоимости различных видов стального проката. Как пояснил руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, с начала осени 2023 г. наблюдается устойчивый рост цен на холоднокатаный прокат на спотовом рынке с ежемесячным увеличением в среднем на 1500–2000 руб./т.