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Nvidia договорилась о приобретении израильского разработчика ПО Run:AI

Ведомости

Nvidia заключила соглашение о приобретении израильского разработчика программного обеспечения (ПО) для технологий искусственного интеллекта (ИИ) Run:AI, сообщила компания.

«Развертывания ИИ у клиентов становятся все более сложными, рабочие нагрузки распределяются по облачным, граничным и локальным инфраструктурам центров обработки данных. <...> Run:AI позволяет корпоративным клиентам управлять и оптимизировать свою вычислительную инфраструктуру, будь то локальная, облачная или гибридная среда», – указано в сообщении компании.

Run:AI сотрудничает с Nvidia с 2020 г. Среди клиентов израильской компании крупнейшие предприятия различных отраслей, которые используют платформу Run:AI для управления кластерами GPU в масштабах центров обработки данных.

Ранее в апреле министр связи Индонезии Буди Арие Сетиади заявил, что Nvidia и второй по количеству абонентов индонезийский сотовый оператор Indosat планируют построить центр ИИ в Индонезии стоимостью $200 млн. ИИ-центр будет расположен в городе Суракарта в провинции Центральная Ява. «Почему в Суракарте? Потому что они готовы, имеют хорошие человеческие ресурсы и инфраструктуру 5G», – пояснял Сетиади.

23 ноября прошлого года Nvidia получила рекордную квартальную выручку, которая превзошла ожидания Уолл-стрит: в III квартале 2024 финансового года (завершился 29 октября) она достигла $18,2 млрд, тогда как аналитики LSEG (бывшей Refinitiv) ожидали только $16,18 млрд. Позже в феврале 2024 г. Nvidia представила данные за IV финансовый квартал, в котором чистая прибыль компании выросла почти в девять раз, составив $12,285 млрд против $1,414 млрд годом ранее. Компания также сообщила, что на фоне высоких финансовых результатов в марте выплатит квартальные дивиденды в размере $0,04 на акцию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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