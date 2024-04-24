Nvidia договорилась о приобретении израильского разработчика ПО Run:AI

23 ноября прошлого года Nvidia получила рекордную квартальную выручку, которая превзошла ожидания Уолл-стрит: в III квартале 2024 финансового года (завершился 29 октября) она достигла $18,2 млрд, тогда как аналитики LSEG (бывшей Refinitiv) ожидали только $16,18 млрд. Позже в феврале 2024 г. Nvidia представила данные за IV финансовый квартал, в котором чистая прибыль компании выросла почти в девять раз, составив $12,285 млрд против $1,414 млрд годом ранее. Компания также сообщила, что на фоне высоких финансовых результатов в марте выплатит квартальные дивиденды в размере $0,04 на акцию.