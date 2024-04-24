Nvidia договорилась о приобретении израильского разработчика ПО Run:AI
Nvidia заключила соглашение о приобретении израильского разработчика программного обеспечения (ПО) для технологий искусственного интеллекта (ИИ) Run:AI, сообщила компания.
«Развертывания ИИ у клиентов становятся все более сложными, рабочие нагрузки распределяются по облачным, граничным и локальным инфраструктурам центров обработки данных. <...> Run:AI позволяет корпоративным клиентам управлять и оптимизировать свою вычислительную инфраструктуру, будь то локальная, облачная или гибридная среда», – указано в сообщении компании.
Run:AI сотрудничает с Nvidia с 2020 г. Среди клиентов израильской компании крупнейшие предприятия различных отраслей, которые используют платформу Run:AI для управления кластерами GPU в масштабах центров обработки данных.
Ранее в апреле министр связи Индонезии Буди Арие Сетиади заявил, что Nvidia и второй по количеству абонентов индонезийский сотовый оператор Indosat планируют построить центр ИИ в Индонезии стоимостью $200 млн. ИИ-центр будет расположен в городе Суракарта в провинции Центральная Ява. «Почему в Суракарте? Потому что они готовы, имеют хорошие человеческие ресурсы и инфраструктуру 5G», – пояснял Сетиади.
23 ноября прошлого года Nvidia получила рекордную квартальную выручку, которая превзошла ожидания Уолл-стрит: в III квартале 2024 финансового года (завершился 29 октября) она достигла $18,2 млрд, тогда как аналитики LSEG (бывшей Refinitiv) ожидали только $16,18 млрд. Позже в феврале 2024 г. Nvidia представила данные за IV финансовый квартал, в котором чистая прибыль компании выросла почти в девять раз, составив $12,285 млрд против $1,414 млрд годом ранее. Компания также сообщила, что на фоне высоких финансовых результатов в марте выплатит квартальные дивиденды в размере $0,04 на акцию.