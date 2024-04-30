Глава Yara вновь предупредил о растущей зависимости Европы от российских удобрений

Российские компании в январе – сентябре 2023 г. увеличили поставки азотных удобрений в страны Евросоюза на 7,6% до 1,8 млн т, следует из данных Eurostat, о которых ранее писали «Ведомости». Сильнее всего за девять месяцев нарастили импорт Германия, Польша, Франция и Нидерланды. В феврале ЕС приобрел 521 000 т удобрений из РФ на 167,4 млн евро. Это на 16% больше, чем месяцем ранее в физическом выражении и на 21% – в денежном.