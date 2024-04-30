Глава Yara вновь предупредил о растущей зависимости Европы от российских удобрений
Европейские страны неосознанно становятся все более зависимыми от удобрений из России, они стали «новым газом» для Европы, заявил генеральный директор норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
Азотные удобрения производятся с использованием природного газа. Россия своими поставками удобрений заменяет часть запрещенного в ЕС российского газа, и это парадоксальная ситуация, заявил Хользетер. «Удобрения – это новый газ», – сказал он.
ЕС в июне 2023 г. импортировал в два раза больше мочевины (карбамида), пишет газета со ссылкой на данные Евростата. В текущем сезоне, отмечает FT, поставки снизились, но они все еще находятся на исторически высоком уровне и составляют треть от общего импорта карбамида в блок.
По словам главы Yara, европейская промышленность удобрений все еще испытывает трудности, т. к. российский импорт занимает большую долю рынка. Российские же производители удобрений получают выгоду от более низких затрат на электроэнергию, добавил Холзетер.
По данным газеты, на фоне роста цен доходы от экспорта российских удобрений выросли на 70% в 2022 г.
Холзетер еще в январе говорил, что его беспокоит возможность повторения ситуации, которая произошла с энергетикой, в секторе удобрений. Наступивший год он назвал решающим годом для ЕС. Действия стран блока, по его мнению, определят следующее десятилетие в сельском хозяйстве.
Российские компании в январе – сентябре 2023 г. увеличили поставки азотных удобрений в страны Евросоюза на 7,6% до 1,8 млн т, следует из данных Eurostat, о которых ранее писали «Ведомости». Сильнее всего за девять месяцев нарастили импорт Германия, Польша, Франция и Нидерланды. В феврале ЕС приобрел 521 000 т удобрений из РФ на 167,4 млн евро. Это на 16% больше, чем месяцем ранее в физическом выражении и на 21% – в денежном.