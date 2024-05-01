ФТС предупредила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин

До 2019 г. порог беспошлинного ввоза товаров составлял 1000 евро, затем норму несколько раз снижали, и с января 2020 г. она составляла 200 евро. Но в апреле 2022 г. ЕЭК временно вернула порог к уровню 1000 евро, этот период несколько раз продлевался, последний раз – до 1 апреля 2024 г. Повышенный лимит беспошлинного ввоза изначально установлен в отношении ввоза физическими лицами товаров для личного пользования (продуктов питания, алкогольных напитков, одежды, обуви, лекарств), напоминал проректор по научной работе Финансового университета при правительстве России Светлана Солянникова. Это была временная мера для предотвращения их дефицита или резкого роста потребительских цен в связи с введением санкционных ограничений. Теперь логистические трудности, которых опасались в 2022 г., в значительной степени преодолены.