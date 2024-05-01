ФТС предупредила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин
Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 30 апреля фиксирует задержки в оформлении посылок, которые доставляются «Почтой России» из-за недостатка средств на лицевом счете оператора для оплаты таможенных пошлин, сообщает пресс-служба ведомства.
В этом случае «Почта России» является уполномоченным почтовым оператором и лицом, ответственным за уплату таможенных платежей.
«Проблемы возникли только с "платными" международными почтовыми отправлениями. По статистике доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений», – уточнили в пресс-службе.
Посылки будут оформлены после поступления средств на лицевой счет «Почты России» и подачи декларации в таможню. Решения об их возврате в страну отправления таможенные органы не выносят.
Согласно сообщению, программные средства ФТС России работают в штатном режиме. Посылки, не требующие уплаты таможенных платежей, выпускаются автоматически «за считанные минуты».
1 апреля истек срок действия решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК; кроме РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) о повышении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 200 до 1000 евро. Чтобы нынешний порог в 1000 евро был сохранен, требуется новое решение Совета ЕЭК, которое согласовывается на уровне руководства всех государств. Но, по словам двух источников «Ведомостей», близких к Совету ЕЭК, подготовка новых документов так и не началась. С 1 апреля автоматически произошел возврат к прежнему порогу пошлин в 200 евро.
До 2019 г. порог беспошлинного ввоза товаров составлял 1000 евро, затем норму несколько раз снижали, и с января 2020 г. она составляла 200 евро. Но в апреле 2022 г. ЕЭК временно вернула порог к уровню 1000 евро, этот период несколько раз продлевался, последний раз – до 1 апреля 2024 г. Повышенный лимит беспошлинного ввоза изначально установлен в отношении ввоза физическими лицами товаров для личного пользования (продуктов питания, алкогольных напитков, одежды, обуви, лекарств), напоминал проректор по научной работе Финансового университета при правительстве России Светлана Солянникова. Это была временная мера для предотвращения их дефицита или резкого роста потребительских цен в связи с введением санкционных ограничений. Теперь логистические трудности, которых опасались в 2022 г., в значительной степени преодолены.