Генпрокуратура потребовала от «Почты России» и ФТС устранить задержки посылок
Генпрокуратура потребовала от «Почты России» и Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ обеспечить надлежащее взаимодействие и решить вопрос с задержками международных почтовых отправлений. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«В связи с недостатками при организации деятельности АО "Почта России" на лицевом счете организации в ФТС России оказалось недостаточно средств для завершения таможенных процедур и выпуска более 3000 посылок в свободное обращение», – сообщили в Генпрокуратуре по итогам проверки.
Генпрокуратура добавила, что необходимый объем денежных средств на лицевой счет в ФТС почтовым оператором будет переведен 2 мая. Уточняется, что перевод посылок, ожидающих уплаты таможенной пошлины из-за «отсутствия должного планирования со стороны АО «Почта России», в категорию «возврат» не попадет.
Ранее 1 мая ФТС предупредила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за недостатка средств на лицевом счете оператора для оплаты таможенных пошлин. В «Почте России» объяснили ситуацию возросшим числом отправлений в выходные дни и пообещали пополнить специальный авансовый счет 2 мая.