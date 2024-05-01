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Генпрокуратура потребовала от «Почты России» и ФТС устранить задержки посылок

Ведомости

Генпрокуратура потребовала от «Почты России» и Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ обеспечить надлежащее взаимодействие и решить вопрос с задержками международных почтовых отправлений. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с недостатками при организации деятельности АО "Почта России" на лицевом счете организации в ФТС России оказалось недостаточно средств для завершения таможенных процедур и выпуска более 3000 посылок в свободное обращение», – сообщили в Генпрокуратуре по итогам проверки.

Генпрокуратура добавила, что необходимый объем денежных средств на лицевой счет в ФТС почтовым оператором будет переведен 2 мая. Уточняется, что перевод посылок, ожидающих уплаты таможенной пошлины из-за «отсутствия должного планирования со стороны АО «Почта России», в категорию «возврат» не попадет.

Ранее 1 мая ФТС предупредила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за недостатка средств на лицевом счете оператора для оплаты таможенных пошлин. В «Почте России» объяснили ситуацию возросшим числом отправлений в выходные дни и пообещали пополнить специальный авансовый счет 2 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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