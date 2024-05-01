Генпрокуратура потребовала от «Почты России» и ФТС устранить задержки посылок

«В связи с недостатками при организации деятельности АО "Почта России" на лицевом счете организации в ФТС России оказалось недостаточно средств для завершения таможенных процедур и выпуска более 3000 посылок в свободное обращение», – сообщили в Генпрокуратуре по итогам проверки.