Bloomberg: состоятельные россияне начали возвращать активы на родину
Большинство российских миллиардеров, попавших под санкции, стали переводить активы в РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на бизнесменов, давших комментарии на условиях анонимности.
Часть миллиардеров все еще ищут способы сохранить средства на Западе, но другие переводят активы в дружественные страны, включая ОАЭ, и на родину. Это происходит в том числе из-за отказа Кипра и Швейцарии предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами являются граждане РФ, отмечает агентство.
Два российских миллиардера заявили Bloomberg, что могут вести бизнес и не беспокоиться о возможной конфискации активов только в России. Другой попавший под санкции бизнесмен, который также перевел средства на родину, заявил, что его семья пытается теперь построить жизнь в России.
В рейтинг миллиардеров Bloomberg входят 26 россиян, их общее состояние насчитывает около $350 млрд. Агентство отмечает, что средний возраст бизнесменов составляет 63 года, что означает, что они вынуждены планировать, как передать состояние наследникам. Их решение в ближайшие десятилетия может отразиться на развитии экономики и всех сфер бизнеса, поясняет Bloomberg.
На фоне блокировки активов российских предпринимателей за рубежом президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на надежность вложения денег в развитие бизнеса в России. В сентябре 2023 г. он заявил о необходимости развивать как масштабные инфраструктурные проекты, так и локальные проекты городского развития и туризма. Путин призвал бизнес «не наступать дважды на одни и те же грабли».