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Bloomberg: состоятельные россияне начали возвращать активы на родину

Ведомости

Большинство российских миллиардеров, попавших под санкции, стали переводить активы в РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на бизнесменов, давших комментарии на условиях анонимности. 

Часть миллиардеров все еще ищут способы сохранить средства на Западе, но другие переводят активы в дружественные страны, включая ОАЭ, и на родину. Это происходит в том числе из-за отказа Кипра и Швейцарии предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами являются граждане РФ, отмечает агентство.

Два российских миллиардера заявили Bloomberg, что могут вести бизнес и не беспокоиться о возможной конфискации активов только в России. Другой попавший под санкции бизнесмен, который также перевел средства на родину, заявил, что его семья пытается теперь построить жизнь в России.

В рейтинг миллиардеров Bloomberg входят 26 россиян, их общее состояние насчитывает около $350 млрд. Агентство отмечает, что средний возраст бизнесменов составляет 63 года, что означает, что они вынуждены планировать, как передать состояние наследникам. Их решение в ближайшие десятилетия может отразиться на развитии экономики и всех сфер бизнеса, поясняет Bloomberg.

На фоне блокировки активов российских предпринимателей за рубежом президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на надежность вложения денег в развитие бизнеса в России. В сентябре 2023 г. он заявил о необходимости развивать как масштабные инфраструктурные проекты, так и локальные проекты городского развития и туризма. Путин призвал бизнес «не наступать дважды на одни и те же грабли».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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