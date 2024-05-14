РБК: арестованы бывшие активы производителя «Хортицы» в РФ
В частности, речь идет о «Феодосийском заводе коньяков и вин», «Крымском винном доме», ликеро-водочных заводах «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, а также дистрибуторах «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».
В августе 2023 г. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка по делу о финансировании терроризма. По данным следствия, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим вооруженных сил Украины средств в размере «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России. 11 августа было удовлетворено ходатайство об аресте имущества Черняка.
В декабре «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минфин России готовит «проект изменений», предусматривающий введение временного управления в отношении российских активов международного алкогольного холдинга Global Spirits.
Global Spirits – крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг. Продукция группы экспортируется более чем в 87 стран мира. В структуру холдинга входят Хортицкий ликероводочный завод, Одесский коньячный завод, а также дистрибуторская компания GDC. В портфеле брендов холдинга – «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др.