РБК: арестованы бывшие активы производителя «Хортицы» в РФ

В августе 2023 г. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка по делу о финансировании терроризма. По данным следствия, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим вооруженных сил Украины средств в размере «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России. 11 августа было удовлетворено ходатайство об аресте имущества Черняка.