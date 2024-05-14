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РБК: арестованы бывшие активы производителя «Хортицы» в РФ

Ведомости

Ленинский районный суд Курска 6 мая арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits – производителем водки «Хортиця» – Евгением Черняком (внесен в реестр экстремистов и террористов), пишет РБК со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов.

В частности, речь идет о «Феодосийском заводе коньяков и вин», «Крымском винном доме», ликеро-водочных заводах «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, а также дистрибуторах «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».

В августе 2023 г. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка по делу о финансировании терроризма. По данным следствия, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим вооруженных сил Украины средств в размере «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России. 11 августа было удовлетворено ходатайство об аресте имущества Черняка.

В декабре «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минфин России готовит «проект изменений», предусматривающий введение временного управления в отношении российских активов международного алкогольного холдинга Global Spirits. 

Global Spirits – крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг. Продукция группы экспортируется более чем в 87 стран мира. В структуру холдинга входят Хортицкий ликероводочный завод, Одесский коньячный завод, а также дистрибуторская компания GDC. В портфеле брендов холдинга – «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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