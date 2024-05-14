Суд арестовал Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры
Арбитражный суд Ярославской области по иску региональной прокуратуры к московскому «Лидер гаранту» наложил арест на строящий катера для Минобороны Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ), следует из карточки дела.
Исковое заявление поступило в суд 25 апреля, в тот же день на имущество ЯСЗ был наложен арест. При этом суть претензий не раскрывается. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с РБК предположил, что ЯСЗ будет передан в госсобственность, так как компания связана с государственным оборонным заказом.
Ответчик по делу, «Лидер гарант», владеет компанией «Биком», которой в 2008 г. принадлежало 19,7% ЯСЗ, указано в ЕГРЮЛ.
Источник РБК сообщил, что 95% акций ЯСЗ распределены между «Финсудпромом», «Лидер гарантом» и еще двумя структурами. Утверждается, что одна золотая акция принадлежит Минпромторгу РФ, а глава профильного департамента министерства Алексей Исачкин входит в совет директоров компании.
В 2019 г. ЯСЗ был включен в санкционный список США. С 2022 г. завод внесен в санкционный список всех стран Евросоюза.