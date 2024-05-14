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Суд арестовал Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры

Ведомости

Арбитражный суд Ярославской области по иску региональной прокуратуры к московскому «Лидер гаранту» наложил арест на строящий катера для Минобороны Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ), следует из карточки дела.

Исковое заявление поступило в суд 25 апреля, в тот же день на имущество ЯСЗ был наложен арест. При этом суть претензий не раскрывается. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с РБК предположил, что ЯСЗ будет передан в госсобственность, так как компания связана с государственным оборонным заказом.

Ответчик по делу, «Лидер гарант», владеет компанией «Биком», которой в 2008 г. принадлежало 19,7% ЯСЗ, указано в ЕГРЮЛ.

Источник РБК сообщил, что 95% акций ЯСЗ распределены между «Финсудпромом», «Лидер гарантом» и еще двумя структурами. Утверждается, что одна золотая акция принадлежит Минпромторгу РФ, а глава профильного департамента министерства Алексей Исачкин входит в совет директоров компании.

В 2019 г. ЯСЗ был включен в санкционный список США. С 2022 г. завод внесен в санкционный список всех стран Евросоюза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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