Суд арестовал Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры

Исковое заявление поступило в суд 25 апреля, в тот же день на имущество ЯСЗ был наложен арест. При этом суть претензий не раскрывается. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с РБК предположил, что ЯСЗ будет передан в госсобственность, так как компания связана с государственным оборонным заказом.