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В РФ могут ограничить импорт цветов из недружественных стран

Ведомости

Минсельхоз и Минэкономразвития рассматривают возможность ограничения ввоза цветов из недружественных стран. Об этом рассказала в Госдуме кандидат на пост министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Мы сейчас совместно с Минэкономразвития рассматриваем меры тарифно-таможенного регулирования, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран. Это мы можем сделать по особому указу», – рассказала Лут о поддержке российских цветоводов.

13 февраля Россельхознадзор пообещал усилить контроль за импортом эквадорских и нидерландских роз из Евросоюза из-за большого количества нарушений фитосанитарных требований. По данным ведомства, в первые месяцы текущего года было обнаружено системное наличие карантинных объектов в розах, сертифицированных государственными органами Европейских государств, поставляемых из Эквадора и Нидерландов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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