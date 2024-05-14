В РФ могут ограничить импорт цветов из недружественных стран
Минсельхоз и Минэкономразвития рассматривают возможность ограничения ввоза цветов из недружественных стран. Об этом рассказала в Госдуме кандидат на пост министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
«Мы сейчас совместно с Минэкономразвития рассматриваем меры тарифно-таможенного регулирования, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран. Это мы можем сделать по особому указу», – рассказала Лут о поддержке российских цветоводов.
13 февраля Россельхознадзор пообещал усилить контроль за импортом эквадорских и нидерландских роз из Евросоюза из-за большого количества нарушений фитосанитарных требований. По данным ведомства, в первые месяцы текущего года было обнаружено системное наличие карантинных объектов в розах, сертифицированных государственными органами Европейских государств, поставляемых из Эквадора и Нидерландов.