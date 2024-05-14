В РФ могут ограничить импорт цветов из недружественных стран

13 февраля Россельхознадзор пообещал усилить контроль за импортом эквадорских и нидерландских роз из Евросоюза из-за большого количества нарушений фитосанитарных требований. По данным ведомства, в первые месяцы текущего года было обнаружено системное наличие карантинных объектов в розах, сертифицированных государственными органами Европейских государств, поставляемых из Эквадора и Нидерландов.