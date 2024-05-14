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Продавцы смогут оставлять отзывы на покупателей в «Авито»

Ведомости

Сервис «Авито» дал возможность продавцам оставлять отзывы на покупателей. Ранее это могли сделать только покупатели, причем даже в том случае, если сделка не была завершена. Отзывы на покупателей будут видны продавцам после оформления заказа или начала переписки. Сейчас оценки от продавцов не учитываются в общем рейтинге пользователя.

Чтобы оставить отзыв, продавец должен выполнить одно из условий: заказ должен быть завершен, покупатель должен вернуть товар, покупатель или продавец должны были отменить заказ до отправки товара. В случае если реализовано одно из этих условий, у продавца будет 14 дней, чтобы написать отзыв.

В конце 2022 г. инвестиционная компания Kismet Capital Group, принадлежащая экс-гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину, заключила соглашение о приобретении 100% доли классифайда «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers. Сумма сделки составила порядка 151 млрд руб.

В марте «Ведомости» писали, что во II квартале 2024 г. «Авито» запустит собственную сеть пунктов выдачи заказов. До конца года количество таких точек составит 1500.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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