Продавцы смогут оставлять отзывы на покупателей в «Авито»

Сервис «Авито» дал возможность продавцам оставлять отзывы на покупателей. Ранее это могли сделать только покупатели, причем даже в том случае, если сделка не была завершена. Отзывы на покупателей будут видны продавцам после оформления заказа или начала переписки. Сейчас оценки от продавцов не учитываются в общем рейтинге пользователя.