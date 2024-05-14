Продавцы смогут оставлять отзывы на покупателей в «Авито»
Сервис «Авито» дал возможность продавцам оставлять отзывы на покупателей. Ранее это могли сделать только покупатели, причем даже в том случае, если сделка не была завершена. Отзывы на покупателей будут видны продавцам после оформления заказа или начала переписки. Сейчас оценки от продавцов не учитываются в общем рейтинге пользователя.
Чтобы оставить отзыв, продавец должен выполнить одно из условий: заказ должен быть завершен, покупатель должен вернуть товар, покупатель или продавец должны были отменить заказ до отправки товара. В случае если реализовано одно из этих условий, у продавца будет 14 дней, чтобы написать отзыв.
В конце 2022 г. инвестиционная компания Kismet Capital Group, принадлежащая экс-гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину, заключила соглашение о приобретении 100% доли классифайда «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers. Сумма сделки составила порядка 151 млрд руб.
В марте «Ведомости» писали, что во II квартале 2024 г. «Авито» запустит собственную сеть пунктов выдачи заказов. До конца года количество таких точек составит 1500.