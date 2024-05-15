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Миллер обсудил с первым вице-президентом Ирана взаимодействие в энергетике

Ведомости

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочего визита в Иран обсудил с первым вице-президентом Исламской Республики Мохаммадом Мохбером взаимодействие в энергетике, сообщается в Telegram-канале компании.

«Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер встретился с Алексеем Миллером. В ходе встречи в конструктивном ключе обсужден широкий круг вопросов взаимодействия в сфере энергетики», – указано в сообщении.

Также в рамках визита состоялась встреча с министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company Джавадом Оуджи.

В октябре 2023 г. вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Газпром» может принять участие в строительстве газового хаба в Иране, если потенциальный проект будет хорошим.

В июле 2022 г. «Газпром» и Иранская национальная нефтяная корпорация (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на $40 млрд. Документ предусматривает, что компании изучат возможности сотрудничества по таким направлениям, как разработка месторождений Ирана, совместная реализация СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, а также поставки газа через территорию Азербайджана и помощь РФ в завершении строительства газопроводов из Ирана в Пакистан и Оман.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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