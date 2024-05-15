Миллер обсудил с первым вице-президентом Ирана взаимодействие в энергетике
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочего визита в Иран обсудил с первым вице-президентом Исламской Республики Мохаммадом Мохбером взаимодействие в энергетике, сообщается в Telegram-канале компании.
«Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер встретился с Алексеем Миллером. В ходе встречи в конструктивном ключе обсужден широкий круг вопросов взаимодействия в сфере энергетики», – указано в сообщении.
Также в рамках визита состоялась встреча с министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company Джавадом Оуджи.
В июле 2022 г. «Газпром» и Иранская национальная нефтяная корпорация (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на $40 млрд. Документ предусматривает, что компании изучат возможности сотрудничества по таким направлениям, как разработка месторождений Ирана, совместная реализация СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, а также поставки газа через территорию Азербайджана и помощь РФ в завершении строительства газопроводов из Ирана в Пакистан и Оман.