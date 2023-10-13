Новак допустил участие «Газпрома» в строительстве газового хаба в Иране

В июле 2022 г. «Газпром» и Иранская национальная нефтяная корпорация (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на $40 млрд. Документ предусматривает, что компании изучат возможности сотрудничества по таким направлениям, как разработка месторождений Ирана, совместная реализация СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, а также поставки газа через территорию Азербайджана и помощь РФ в завершении строительства газопроводов из Ирана в Пакистан и Оман.