Новак допустил участие «Газпрома» в строительстве газового хаба в Иране
Вице-премьер отметил, что проект строительства газового хаба в Иране необходимо изучить и оценить.
«Я думаю, что наша компания «Газпром» изучит этот вопрос. И, если это действительно реальный, потенциально хороший проект, конечно, он будет… в нем будут участвовать, и Россия в том числе», – сказал Новак.
В июне о планах Тегерана рассказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи. По его словам, власти страны стремятся создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе провинции Бушер на берегу Персидского залива и подключить к этой работе Россию, Катар и Туркмению. Тогда он отметил, что «идет необходимая подготовка и планирование».
В июле 2022 г. «Газпром» и Иранская национальная нефтяная корпорация (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на $40 млрд. Документ предусматривает, что компании изучат возможности сотрудничества по таким направлениям, как разработка месторождений Ирана, совместная реализация СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, а также поставки газа через территорию Азербайджана и помощь РФ в завершении строительства газопроводов из Ирана в Пакистан и Оман.