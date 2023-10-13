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Новак допустил участие «Газпрома» в строительстве газового хаба в Иране

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«Газпром» может принять участие в строительстве газового хаба в Иране, если потенциальный проект будет хорошим. Об этом в интервью RT Arabic заявил вице-премьер России Александр Новак.

Вице-премьер отметил, что проект строительства газового хаба в Иране необходимо изучить и оценить.

«Я думаю, что наша компания «Газпром» изучит этот вопрос. И, если это действительно реальный, потенциально хороший проект, конечно, он будет… в нем будут участвовать, и Россия в том числе», – сказал Новак.

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В июне о планах Тегерана рассказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи. По его словам, власти страны стремятся создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе провинции Бушер на берегу Персидского залива и подключить к этой работе Россию, Катар и Туркмению. Тогда он отметил, что «идет необходимая подготовка и планирование».

В июле 2022 г. «Газпром» и Иранская национальная нефтяная корпорация (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на $40 млрд. Документ предусматривает, что компании изучат возможности сотрудничества по таким направлениям, как разработка месторождений Ирана, совместная реализация СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, а также поставки газа через территорию Азербайджана и помощь РФ в завершении строительства газопроводов из Ирана в Пакистан и Оман.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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