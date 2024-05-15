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В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков

Ведомости

С 1 июля 2024 г. по 31 августа 2025 г. в России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Коды в машиночитаемой форме будут размещать на отдельных видах продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) до 9% включительно. Маркировка будут размещаться на акцизной марке.

Участниками добровольного эксперимента станут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей, а также импортеры и организации оптовой и розничной торговли. Эксперимент позволит отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации. Продукция будет отслеживаться с помощью системы «Честный знак». 

В апреле правительство России повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран. Пошлина возрастет с 0,04 евро до 0,1 евро за литр. Доля такой продукции в общей структуре потребления не превышает 5%.

16 февраля глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению и замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко предложил запретить импорт пива из недружественных стран в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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