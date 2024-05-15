В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков
С 1 июля 2024 г. по 31 августа 2025 г. в России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на постановление правительства.
Коды в машиночитаемой форме будут размещать на отдельных видах продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) до 9% включительно. Маркировка будут размещаться на акцизной марке.
Участниками добровольного эксперимента станут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей, а также импортеры и организации оптовой и розничной торговли. Эксперимент позволит отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации. Продукция будет отслеживаться с помощью системы «Честный знак».
В апреле правительство России повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран. Пошлина возрастет с 0,04 евро до 0,1 евро за литр. Доля такой продукции в общей структуре потребления не превышает 5%.
16 февраля глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению и замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко предложил запретить импорт пива из недружественных стран в Россию.