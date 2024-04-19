Правительство повысило таможенные пошлины на пиво из недружественных стран

Правительство повысило таможенные пошлины на пиво из недружественных странИзменения призваны выровнять конкурентные условия для российских производителей
Правительство России повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран, следует из постановления кабина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Пошлина возрастет с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр. По данным министерства, доля такой продукции в общей структуре потребления не превышает 5%.
В ведомстве уточнили, что эта мера не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей.
Кроме того, правительство до 50% повысило ставки ввозных таможенных пошлин на готовые продукты, содержащие какао, а также пальто, обои, застежки-молнии из Литвы, Латвии и Эстонии.
16 февраля глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению и замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко предложили запретить импорт пива из недружественных стран в Россию. Диденко предложил внести импортное пиво и пивные напитки в список сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к импорту из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. По его словам, в 2023 г. лидерами экспорта в Россию стали Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, которые занимают антироссийскую позицию. Причиной такого предложения является утверждение о том, что данные государства, увеличивая свои поставки в Россию, получают миллионные доходы, часть налоговых сборов от которых идет на поддержку ВСУ.
С 15 января 2024 г. в силу вступили новые требования Роспотребнадзора к маркировке пивной продукции. Так, началась обязательная маркировка пива в потребительской упаковке не из стеклянной тары и не из полимеров. Ведомство обязало вывести из оборота пиво и слабоалкогольные напитки в кегах при частичном выбытии (в розлив) розницей и общепитом. Вместе с тем для розницы стала обязательной передача сведений о вводе и выводе из оборота пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке в систему «Честный знак», а немаркированные напитки в данной упаковке выводить из оборота запретили.
14 февраля «Коммерсантъ» писал, что на заседании рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Росалкогольтабакконтроле пивоваренные компании сообщили об отказе торговых сетей от продаж разливного пива. С такой проблемой столкнулись компания «Балтика» и менее крупные игроки. Причинами отказа, согласно документу, стали приходящие в негодность из-за морозов и механических повреждений маркировочные коды продукции, а также неадаптированность кассового ПО к требованию о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции. В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») в ответ заявили, что крупнейшие российские ритейлеры не сталкиваются с отказом торговых сетей принимать разливное пиво.
По данным Росалкогольтабакконтроля, с начала 2024 г. производство алкоголя в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В частности, производство водки выросло на 4,4%. Выпуск вин увеличился на 27,4%, включая виноградных вин – на 28,9%, игристых вин – на 23,5%. Производство напитков брожения выросло на 10,4%, в том числе пива – на 10,7%, пивных напитков – на 7,8%. Результаты связывают с увеличением числа производителей и расширением рынка сбыта за счет новых регионов. Также в ведомстве указали на активное замещение импортной продукции отечественными производителями.