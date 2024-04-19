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Правительство повысило таможенные пошлины на пиво из недружественных стран

Изменения призваны выровнять конкурентные условия для российских производителей
Дарья Снегова
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство России повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран, следует из постановления кабина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Пошлина возрастет с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр. По данным министерства, доля такой продукции в общей структуре потребления не превышает 5%.

В ведомстве уточнили, что эта мера не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей.

Кроме того, правительство до 50% повысило ставки ввозных таможенных пошлин на готовые продукты, содержащие какао, а также пальто, обои, застежки-молнии из Литвы, Латвии и Эстонии. 

16 февраля глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению и замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко предложили запретить импорт пива из недружественных стран в Россию. Диденко предложил внести импортное пиво и пивные напитки в список сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к импорту из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. По его словам, в 2023 г. лидерами экспорта в Россию стали Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, которые занимают антироссийскую позицию. Причиной такого предложения является утверждение о том, что данные государства, увеличивая свои поставки в Россию, получают миллионные доходы, часть налоговых сборов от которых идет на поддержку ВСУ.

С 15 января 2024 г. в силу вступили новые требования Роспотребнадзора к маркировке пивной продукции. Так, началась обязательная маркировка пива в потребительской упаковке не из стеклянной тары и не из полимеров. Ведомство обязало вывести из оборота пиво и слабоалкогольные напитки в кегах при частичном выбытии (в розлив) розницей и общепитом. Вместе с тем для розницы стала обязательной передача сведений о вводе и выводе из оборота пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке в систему «Честный знак», а немаркированные напитки в данной упаковке выводить из оборота запретили.

14 февраля «Коммерсантъ» писал, что на заседании рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Росалкогольтабакконтроле пивоваренные компании сообщили об отказе торговых сетей от продаж разливного пива. С такой проблемой столкнулись компания «Балтика» и менее крупные игроки. Причинами отказа, согласно документу, стали приходящие в негодность из-за морозов и механических повреждений маркировочные коды продукции, а также неадаптированность кассового ПО к требованию о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции. В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») в ответ заявили, что крупнейшие российские ритейлеры не сталкиваются с отказом торговых сетей принимать разливное пиво.

По данным Росалкогольтабакконтроля, с начала 2024 г. производство алкоголя в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В частности, производство водки выросло на 4,4%. Выпуск вин увеличился на 27,4%, включая виноградных вин – на 28,9%, игристых вин – на 23,5%. Производство напитков брожения выросло на 10,4%, в том числе пива – на 10,7%, пивных напитков – на 7,8%. Результаты связывают с увеличением числа производителей и расширением рынка сбыта за счет новых регионов. Также в ведомстве указали на активное замещение импортной продукции отечественными производителями.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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