Правительство повысило таможенные пошлины на пиво из недружественных стран

16 февраля глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению и замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко предложили запретить импорт пива из недружественных стран в Россию. Диденко предложил внести импортное пиво и пивные напитки в список сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к импорту из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. По его словам, в 2023 г. лидерами экспорта в Россию стали Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, которые занимают антироссийскую позицию. Причиной такого предложения является утверждение о том, что данные государства, увеличивая свои поставки в Россию, получают миллионные доходы, часть налоговых сборов от которых идет на поддержку ВСУ.