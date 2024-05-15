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«Магнит» возглавил бывший топ-менеджер «Русагро» Евгений Случевский

Ведомости

Один из ведущих российских ритейлеров «Магнит» возглавит директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу Евгений Случевский, сообщила пресс-служба компании. Ранее он занимал руководящие посты в сельскохозяйственной компании «Русагро» и консалтинговой компании McKinsey&Company.

«ПАО «Магнит» <…> объявляет о назначении с 17 мая 2024 г. генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу», – говорится в сообщении.

Поясняется, что он будет отвечать за управление всей группой компаний.

Случевский работает в «Магните» с 2022 г. До этого он в «Русагро» курировал бизнес-направление по мясному производству. В 2016 – 2019 гг. занимал позицию управляющего директора компании по производству и продаже продуктов питания «Интегра». С 2011 по 2016 гг. в McKinsey&Company работал по проектам в области ритейла, производства продуктов питания, агропроизводства, энергетики, машиностроения.

В пресс-службе добавили, что Анна Мелешина, которая занимала позицию гендиректора «Магнита» с начала года, продолжит работу в компании в качестве управляющего директора и члена правления.

В конце февраля «Ведомости» писали, что генеральным директором маркетплейса «Магнит маркет» на базе онлайн-площадки KazanExpress (принадлежит ПАО «Магнит») назначен Константин Измайлов. Предыдущий управленец Линар Хуснуллин принял решение покинуть компанию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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