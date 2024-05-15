«Магнит» возглавил бывший топ-менеджер «Русагро» Евгений Случевский

Случевский работает в «Магните» с 2022 г. До этого он в «Русагро» курировал бизнес-направление по мясному производству. В 2016 – 2019 гг. занимал позицию управляющего директора компании по производству и продаже продуктов питания «Интегра». С 2011 по 2016 гг. в McKinsey&Company работал по проектам в области ритейла, производства продуктов питания, агропроизводства, энергетики, машиностроения.