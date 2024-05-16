РФПИ планирует привлечь в проект электромобиля «Атом» партнеров из Китая
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует привлечь в проект электромобиля «Атом» партнеров из Китая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.
Он заявил, что РФПИ совместно с «Камазом» инвестирует в электромобиль «Атом», к чему хотят привлечь китайских партнеров. Размер инвестиций Дмитриев не уточнил. По его словам, проект «Атом» крайне перспективен, а электромобиль будет востребован в России.
В ноябре 2023 г. фонд развития промышленности (ФРП) предоставил 3,3 млрд руб. Димитровградскому автоагрегатному заводу – он входит в группу ОАТ, которая принадлежит «Камазу». Готовую продукцию завод планирует поставлять для нужд «АвтоВАЗа», «Москвича», в том числе электромобиля «Атом».
Проектом электромобиля «Атом» занимается АО «Кама», которое зарегистрировали в августе 2021 г. при участии гендиректора «Камаза». В состав акционеров также вошли «Камаз» и «Росатом». Генеральным директором компании стал бывший менеджер блока развития перспективных проектов «Камаза» Игорь Поваразднюк.