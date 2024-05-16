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РФПИ планирует привлечь в проект электромобиля «Атом» партнеров из Китая

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует привлечь в проект электромобиля «Атом» партнеров из Китая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.

Он заявил, что РФПИ совместно с «Камазом» инвестирует в электромобиль «Атом», к чему хотят привлечь китайских партнеров. Размер инвестиций Дмитриев не уточнил. По его словам, проект «Атом» крайне перспективен, а электромобиль будет востребован в России.

В феврале «Ведомости» писали, что «Камаз» ожидает выпуск электромобилей «Атом» на заводе «Москвич» в 2025 г. Об этом заявил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин.

В ноябре 2023 г. фонд развития промышленности (ФРП) предоставил 3,3 млрд руб. Димитровградскому автоагрегатному заводу – он входит в группу ОАТ, которая принадлежит «Камазу». Готовую продукцию завод планирует поставлять для нужд «АвтоВАЗа», «Москвича», в том числе электромобиля «Атом».

Проектом электромобиля «Атом» занимается АО «Кама», которое зарегистрировали в августе 2021 г. при участии гендиректора «Камаза». В состав акционеров также вошли «Камаз» и «Росатом». Генеральным директором компании стал бывший менеджер блока развития перспективных проектов «Камаза» Игорь Поваразднюк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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