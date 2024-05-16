РФПИ планирует привлечь в проект электромобиля «Атом» партнеров из Китая

Он заявил, что РФПИ совместно с «Камазом» инвестирует в электромобиль «Атом», к чему хотят привлечь китайских партнеров. Размер инвестиций Дмитриев не уточнил. По его словам, проект «Атом» крайне перспективен, а электромобиль будет востребован в России.