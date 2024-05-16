WSJ: Microsoft попросила сотрудников из Китая подумать о переезде
Речь идет о 700-800 работниках – специалистах с китайскими паспортами, которые занимаются облачными решениями и машинным обучением. Их готовы принять в других отделениях компании в США, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.
Действия компании связаны с повышением США тарифов на импортные товары из Китая, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию. 14 мая в министерстве торговли Китая заявили, что страна в ответ примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.
Кроме того, министерство торговли США рассматривает возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем. Вашингтон может ограничить экспорт коммерческих моделей ИИ или моделей с закрытым исходным кодом. Под ограничения, в частности, может попасть нейросеть ChatGPT от OpenAI.