WSJ: Microsoft попросила сотрудников из Китая подумать о переезде

Кроме того, министерство торговли США рассматривает возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем. Вашингтон может ограничить экспорт коммерческих моделей ИИ или моделей с закрытым исходным кодом. Под ограничения, в частности, может попасть нейросеть ChatGPT от OpenAI.