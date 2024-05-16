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WSJ: Microsoft попросила сотрудников из Китая подумать о переезде

Ведомости

Компания Microsoft попросила сотрудников из Китая подумать о переезде на фоне ухудшения китайско-американских отношений. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о 700-800 работниках – специалистах с китайскими паспортами, которые занимаются облачными решениями и машинным обучением. Их готовы принять в других отделениях компании в США, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

Действия компании связаны с повышением США тарифов на импортные товары из Китая, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию. 14 мая в министерстве торговли Китая заявили, что страна в ответ примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.

Кроме того, министерство торговли США рассматривает возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем. Вашингтон может ограничить экспорт коммерческих моделей ИИ или моделей с закрытым исходным кодом. Под ограничения, в частности, может попасть нейросеть ChatGPT от OpenAI.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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