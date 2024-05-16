РЖД: экспортные перевозки удобрений выросли на 20,7% за четыре месяца
Экспорт удобрений по сети РЖД с января по апрель достиг 10,7 млн т, что на 20,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в Telegram-канале компании.
«Большую часть удобрений перевезли в направлении портов Северо-Запада – 7,6 млн т (+31,4%). На юг отправили 1,2 млн т (+7,2%). В адрес портов Дальнего Востока перевезли 36 000 т (рост более чем в четыре раза)», – говорится в сообщении РЖД.
Всего за четыре месяца с начала года на сети железных дорог погружено 22,6 млн т удобрений, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2023 г. По объему погрузки лидируют Пермский край (6,1 млн т, +50,2%), Мурманская область (4,9 млн т, +3,2%) и Новгородская область (1,8 млн т, +8,4%).
В начале мая заместитель главы РЖД Алексей Шило сообщил, что по итогам четырех месяцев 2024 г. погрузка зерна, удобрений и грузов в контейнерах достигла рекордных показателей с начала работы РЖД. Было перевезено во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, около 2,6 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU – двадцатифутовый эквивалент). Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в контейнерах отправили 26,8 млн т различных товаров (+8,9%). Лидерами по объемам перевозок стабильно остаются химикаты и сода, лесные грузы, а также химические и минеральные удобрения.