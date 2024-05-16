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РЖД: экспортные перевозки удобрений выросли на 20,7% за четыре месяца

Ведомости

Экспорт удобрений по сети РЖД с января по апрель достиг 10,7 млн т, что на 20,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в Telegram-канале компании.

«Большую часть удобрений перевезли в направлении портов Северо-Запада – 7,6 млн т (+31,4%). На юг отправили 1,2 млн т (+7,2%). В адрес портов Дальнего Востока перевезли 36 000 т (рост более чем в четыре раза)», – говорится в сообщении РЖД.

Всего за четыре месяца с начала года на сети железных дорог погружено 22,6 млн т удобрений, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2023 г. По объему погрузки лидируют Пермский край (6,1 млн т, +50,2%), Мурманская область (4,9 млн т, +3,2%) и Новгородская область (1,8 млн т, +8,4%).

В начале мая заместитель главы РЖД Алексей Шило сообщил, что по итогам четырех месяцев 2024 г. погрузка зерна, удобрений и грузов в контейнерах достигла рекордных показателей с начала работы РЖД. Было перевезено во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, около 2,6 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU – двадцатифутовый эквивалент). Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в контейнерах отправили 26,8 млн т различных товаров (+8,9%). Лидерами по объемам перевозок стабильно остаются химикаты и сода, лесные грузы, а также химические и минеральные удобрения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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