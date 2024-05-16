РЖД: экспортные перевозки удобрений выросли на 20,7% за четыре месяца

В начале мая заместитель главы РЖД Алексей Шило сообщил, что по итогам четырех месяцев 2024 г. погрузка зерна, удобрений и грузов в контейнерах достигла рекордных показателей с начала работы РЖД. Было перевезено во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, около 2,6 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU – двадцатифутовый эквивалент). Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в контейнерах отправили 26,8 млн т различных товаров (+8,9%). Лидерами по объемам перевозок стабильно остаются химикаты и сода, лесные грузы, а также химические и минеральные удобрения.