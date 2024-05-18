Суд арестовал имущество и счета Commerzbank по иску «Русхимальянса»Обеспечительные меры наложены в пределах 93,7 млн евро
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Commerzbank по иску «Русхимальянса» – оператора комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги, следует из картотеки арбитражных дел.
Арест будет наложен на имущество в пределах суммы 93,7 млн евро «или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста». Под ограничительные меры также попали принадлежащие банку ценные бумаги и акции, денежные средства на всех банковских счетах за исключением счетов типа «С» и «И» и здание банка на Кадашевской набережной Москвы.
В течение месяца банк может подать апелляционную жалобу на определение суда.
16 мая Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank по иску «Русхимальянса».
В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также наложил арест на российские активы и счета АО «ЮниКредит Банк» и UniCredit Bank AG (Мюнхен) по иску «Русхимальянса». В августе прошлого года компания требовала взыскать с «ЮниКредит Банка» 443,77 млн евро задолженности по банковским гарантиям и неустойку согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde. Истец настаивал на аресте ценных бумаг и денежных средств, недвижимого имущества, а также аресте 100% долей ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант». Суд удовлетворил требования частично.
«Русхимальянс», консорциум Linde и строительный холдинг ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» летом 2021 г. заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленобласти. Согласно условиям соглашения, немецкая компания должна была произвести проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Усть-Луге. По данным «Интерфакса», общая цена контракта составляла 5,9 млрд евро, из которых «Русхимальянс» заплатил Linde 1,024 млрд евро.
После начала конфликта на Украине глава Linde Санджива Ламба заявил, что компания не возобновит работу в России. В свою очередь «Русхимальянс» расторг подписанный контракт и обратился в суд. Суд 29 марта принял к производству иск «Русхимальянса» к Linde PLC и Linde GmbH. Российская компания намерена взыскать с немецких 105,5 млрд руб. Заседание назначено на 13 июня.