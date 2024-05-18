Суд арестовал имущество и счета Commerzbank по иску «Русхимальянса»

В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также наложил арест на российские активы и счета АО «ЮниКредит Банк» и UniCredit Bank AG (Мюнхен) по иску «Русхимальянса». В августе прошлого года компания требовала взыскать с «ЮниКредит Банка» 443,77 млн евро задолженности по банковским гарантиям и неустойку согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde. Истец настаивал на аресте ценных бумаг и денежных средств, недвижимого имущества, а также аресте 100% долей ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант». Суд удовлетворил требования частично.