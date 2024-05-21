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ЕС с 2026 года сможет ограничивать поставки газа из России и Белоруссии

Ведомости

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Эта мера необходима для снижения зависимости от ресурсов этих государств и перехода к возобновляемым и низкоуглеродным газам, в частности водороду. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В документе говорится, что Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года. Ограничение может быть продлено в случае необходимости. При этом отмечается, что исключение поставок не должно нарушать безопасность снабжения газом рынка ЕС и отдельных государств-членов.

Как следует из данных европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), Россия увеличила поставки газа в страны Евросоюза по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024 г. на 38% в годовом выражении. В апреле поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» увеличились на 15% в годовом выражении до 1,23 млрд куб. м, или 40,9 млн куб. м в сутки. Это ниже, чем в марте (46,1 млн куб. м в сутки), но рекорд для апреля с момента запуска этого газопровода в 2020 г.

При этом с мая 2022 г. среднесуточные объемы транзита через Украину снизились более чем вдвое из-за отказа Киева принимать заявки на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию Луганской народной республики. Ранее 21 мая представитель Еврокомиссии Тим Макфи на пресс-конференции сообщил, что Евросоюз не будет подталкивать Украину к продлению соглашения о транзите российского газа в Европу, о чем было объявлено Киевом в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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