ЕС с 2026 года сможет ограничивать поставки газа из России и Белоруссии
Совет Евросоюза (ЕС) утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Эта мера необходима для снижения зависимости от ресурсов этих государств и перехода к возобновляемым и низкоуглеродным газам, в частности водороду. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
В документе говорится, что Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года. Ограничение может быть продлено в случае необходимости. При этом отмечается, что исключение поставок не должно нарушать безопасность снабжения газом рынка ЕС и отдельных государств-членов.
Как следует из данных европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), Россия увеличила поставки газа в страны Евросоюза по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024 г. на 38% в годовом выражении. В апреле поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» увеличились на 15% в годовом выражении до 1,23 млрд куб. м, или 40,9 млн куб. м в сутки. Это ниже, чем в марте (46,1 млн куб. м в сутки), но рекорд для апреля с момента запуска этого газопровода в 2020 г.
При этом с мая 2022 г. среднесуточные объемы транзита через Украину снизились более чем вдвое из-за отказа Киева принимать заявки на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию Луганской народной республики. Ранее 21 мая представитель Еврокомиссии Тим Макфи на пресс-конференции сообщил, что Евросоюз не будет подталкивать Украину к продлению соглашения о транзите российского газа в Европу, о чем было объявлено Киевом в январе.