«Комммерсантъ»: Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за ошибки с билетами

12 января Минтранс сообщил, что в 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Результаты превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров. Из этого числа 82,7 млн человек перевезено на внутрироссийских направлениях, на международных – 22,3 млн. Результаты 2023 г. по-прежнему отстают от допандемийных рекордов – в 2018 г. отечественные авиаперевозчики перевезли 116,2 человек, в 2019 г. – рекордные 128,1 млн пассажиров.