«Комммерсантъ»: Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за ошибки с билетами
Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний или приостанавливать их деятельность в случае ошибок при передаче информации о билетах и условиях перевозки в автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), пишет «Комммерсантъ».
Согласно предложениям, предусмотренным в проекте поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за первое нарушение может составлять до 30 000 руб. для должностных лиц и до 100 000 руб. для юридических лиц. За повторное нарушение предусмотрен штраф до 400 000 руб. или приостановка деятельности на 90 суток.
Необходимость ужесточения наказаний в Минтрансе объясняют увеличением жалоб пассажиров на предоставление неверной информации о вылетах и некорректное оформление авиабилетов – ежегодно таких жалоб насчитывается около 700 – 0,00067% от общего пассажиропотока в 105 млн человек в 2023 г.
Переход на локальные АИС ОВП к концу 2022 г. завершили все 53 российские пассажирские авиакомпании, до этого они использовали в основном иностранные системы.
12 января Минтранс сообщил, что в 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Результаты превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров. Из этого числа 82,7 млн человек перевезено на внутрироссийских направлениях, на международных – 22,3 млн. Результаты 2023 г. по-прежнему отстают от допандемийных рекордов – в 2018 г. отечественные авиаперевозчики перевезли 116,2 человек, в 2019 г. – рекордные 128,1 млн пассажиров.