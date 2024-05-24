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«Комммерсантъ»: Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за ошибки с билетами

Ведомости

Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний или приостанавливать их деятельность в случае ошибок при передаче информации о билетах и условиях перевозки в автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), пишет «Комммерсантъ».

Согласно предложениям, предусмотренным в проекте поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за первое нарушение может составлять до 30 000 руб. для должностных лиц и до 100 000 руб. для юридических лиц. За повторное нарушение предусмотрен штраф до 400 000 руб. или приостановка деятельности на 90 суток.

Необходимость ужесточения наказаний в Минтрансе объясняют увеличением жалоб пассажиров на предоставление неверной информации о вылетах и некорректное оформление авиабилетов – ежегодно таких жалоб насчитывается около 700 – 0,00067% от общего пассажиропотока в 105 млн человек в 2023 г.

Переход на локальные АИС ОВП к концу 2022 г. завершили все 53 российские пассажирские авиакомпании, до этого они использовали в основном иностранные системы.

12 января Минтранс сообщил, что в 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Результаты превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров. Из этого числа 82,7 млн человек перевезено на внутрироссийских направлениях, на международных – 22,3 млн. Результаты 2023 г. по-прежнему отстают от допандемийных рекордов – в 2018 г. отечественные авиаперевозчики перевезли 116,2 человек, в 2019 г. – рекордные 128,1 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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