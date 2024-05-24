Арбитражный суд запретил чешской CEZ судиться с «Газпром экспортом» за рубежом
В случае нарушения постановления компании грозит штраф 57,7 млн евро в пользу истца.
9 февраля 2023 г. CEZ инициировала международное арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» из-за недопоставок газа в 2022 г. Чешская компания потребовала возмещения убытков в размере около 1 млрд чешских крон (порядка $43,8 млн по текущему курсу ЦБ), возникших в результате «значительных недопоставок» «Газпром экспортом» природного газа в 2022 г.
По данным «Газпром экспорта», общий объем поставок российского газа на рынок Чехии в 2020 г. составил 5 млрд куб. м. Крупнейшим покупателем была RWE Supply & Trading CZ (дочерняя компания немецкой RWE). В первом полугодии 2021 г. поставки составили 918 млн куб. м (данные за второе полугодие и 2022 г. не публиковались).
В 2022 г. «Газпром» перестал продавать газ нескольким европейским компаниям из-за перевода оплаты поставок в рубли. Указ о переводе расчетов за газ в национальную валюту подписал президент России Владимир Путин весной 2022 г. после заморозки золотовалютных активов ЦБ за рубежом в рамках антироссийских санкций. В результате компании из Польши, Болгарии, Германии, Нидерландов и Финляндии отказались от новых условий оплаты. О прекращении поставок чешской CEZ не сообщалось.