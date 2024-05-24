Арбитражный суд запретил чешской CEZ судиться с «Газпром экспортом» за рубежом

В 2022 г. «Газпром» перестал продавать газ нескольким европейским компаниям из-за перевода оплаты поставок в рубли. Указ о переводе расчетов за газ в национальную валюту подписал президент России Владимир Путин весной 2022 г. после заморозки золотовалютных активов ЦБ за рубежом в рамках антироссийских санкций. В результате компании из Польши, Болгарии, Германии, Нидерландов и Финляндии отказались от новых условий оплаты. О прекращении поставок чешской CEZ не сообщалось.