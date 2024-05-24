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Арбитражный суд запретил чешской CEZ судиться с «Газпром экспортом» за рубежом

Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Газпром экспорт» к чешской CEZ о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже при Международной торговой палате в Женеве, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

В случае нарушения постановления компании грозит штраф 57,7 млн евро в пользу истца.

9 февраля 2023 г. CEZ инициировала международное арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» из-за недопоставок газа в 2022 г. Чешская компания потребовала возмещения убытков в размере около 1 млрд чешских крон (порядка $43,8 млн по текущему курсу ЦБ), возникших в результате «значительных недопоставок» «Газпром экспортом» природного газа в 2022 г.

По данным «Газпром экспорта», общий объем поставок российского газа на рынок Чехии в 2020 г. составил 5 млрд куб. м. Крупнейшим покупателем была RWE Supply & Trading CZ (дочерняя компания немецкой RWE). В первом полугодии 2021 г. поставки составили 918 млн куб. м (данные за второе полугодие и 2022 г. не публиковались).

В 2022 г. «Газпром» перестал продавать газ нескольким европейским компаниям из-за перевода оплаты поставок в рубли. Указ о переводе расчетов за газ в национальную валюту подписал президент России Владимир Путин весной 2022 г. после заморозки золотовалютных активов ЦБ за рубежом в рамках антироссийских санкций. В результате компании из Польши, Болгарии, Германии, Нидерландов и Финляндии отказались от новых условий оплаты. О прекращении поставок чешской CEZ не сообщалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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