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РБК: в России розничная цена клубники в мае выросла почти на 20%

Ведомости

С 1 по 22 мая средняя стоимость 1 кг клубники достигла 588 руб., что больше показателя за аналогичный период прошлого года примерно на 20%. Это следует из подсчетов аналитиков ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (учитывает данные 1,1 млн онлайн-касс в стране), пишет РБК.

В Минсельхозе сообщили агентству, что возвратные заморозки существенно не повлияли на урожай, рынок в полной мере обеспечен клубникой и продукция представлена в разных ценовых категориях. Ведомство не ожидает роста цен на ягоду по сравнению с предыдущим сезоном.

В пресс-службе X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») также заявили РБК, что конкуренция выросла и поэтому розничные цены на клубнику даже снизились примерно на 10% с начала сезона.

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий рассказала «РИА Новости», что заморозки сильнее всего сказались на ягодах черной смородины и садовой земляники (клубники) – значительный объем первого урожая потерян на юге центральной полосы России, а также в Татарстане и Башкирии. По словам эксперта, это может привести к тому, что в начале июня в поставках российской клубники возникнет пауза.

В мае в ряде субъектов России по распоряжению местных властей был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за заморозков. Проблема, в частности, коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей, Татарстана.

17 мая в ходе пленарной сессии «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что из-за заморозков в России необходимо пересеять около 900 000 га. По ее словам неблагоприятное погодное явление совокупно затронуло посевы в 23 регионах. Минсельхоз вместе с субъектами РФ проводит оценку для получения достоверных данных об ущербе. Власти некоторых из пострадавших регионов уже отчитались о пересеивании сельхозкультур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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