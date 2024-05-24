РБК: в России розничная цена клубники в мае выросла почти на 20%

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий рассказала «РИА Новости», что заморозки сильнее всего сказались на ягодах черной смородины и садовой земляники (клубники) – значительный объем первого урожая потерян на юге центральной полосы России, а также в Татарстане и Башкирии. По словам эксперта, это может привести к тому, что в начале июня в поставках российской клубники возникнет пауза.