РБК: в России розничная цена клубники в мае выросла почти на 20%
С 1 по 22 мая средняя стоимость 1 кг клубники достигла 588 руб., что больше показателя за аналогичный период прошлого года примерно на 20%. Это следует из подсчетов аналитиков ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (учитывает данные 1,1 млн онлайн-касс в стране), пишет РБК.
В Минсельхозе сообщили агентству, что возвратные заморозки существенно не повлияли на урожай, рынок в полной мере обеспечен клубникой и продукция представлена в разных ценовых категориях. Ведомство не ожидает роста цен на ягоду по сравнению с предыдущим сезоном.
Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий рассказала «РИА Новости», что заморозки сильнее всего сказались на ягодах черной смородины и садовой земляники (клубники) – значительный объем первого урожая потерян на юге центральной полосы России, а также в Татарстане и Башкирии. По словам эксперта, это может привести к тому, что в начале июня в поставках российской клубники возникнет пауза.
В мае в ряде субъектов России по распоряжению местных властей был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за заморозков. Проблема, в частности, коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей, Татарстана.
17 мая в ходе пленарной сессии «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что из-за заморозков в России необходимо пересеять около 900 000 га. По ее словам неблагоприятное погодное явление совокупно затронуло посевы в 23 регионах. Минсельхоз вместе с субъектами РФ проводит оценку для получения достоверных данных об ущербе. Власти некоторых из пострадавших регионов уже отчитались о пересеивании сельхозкультур.