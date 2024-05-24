Эксперимент по маркировке шприцов и презервативов начнется в России с сентября
В России проведут эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий, в том числе презервативов, шприцов, инкубаторов для новорожденных и пробирок. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению, эксперимент будет проходить с 1 сентября 2024 г. по 31 августа 2025 г. В перечь медицинских изделий, подлежащих маркировке в рамках эксперимента, войдут презервативы, шприцы, пробирки, инфузионные системы, салфетки (включая неодноразовые), аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания. Кроме того, в списке значатся инкубаторы для новорожденных, имплантанты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей и медицинские маски.
К целям эксперимента в том числе относится тестирование возможностей нанесения средств идентификации на медицинские изделия, определение оптимальных способ маркировки, организация эффективного сотрудничества органов госвласти с участниками оборота медизделий.
Отмечается, что участие в эксперименте будет проводиться на добровольной основе.
7 марта «Ведомости» сообщали о подготовленном Минпромторге законопроекте об эксперименте по маркировке ряда новых медизделий. Отмечалось, что оператором проекта выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Участие в эксперименте будет бесплатным.
Как сообщал изданию генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, маркировка нужна потребителю для удостоверения в качестве продукции. В свою очередь презервативы являются одним из самых популярных методов контрацепции, а продукция влияет на состояние здоровья человека, пояснял он тогда. В 2023 г. в России, по данным DSM Group, только через аптеки купили 19 млн упаковок презервативов на 6,8 млрд руб.