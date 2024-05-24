Эксперимент по маркировке шприцов и презервативов начнется в России с сентября

Согласно постановлению, эксперимент будет проходить с 1 сентября 2024 г. по 31 августа 2025 г. В перечь медицинских изделий, подлежащих маркировке в рамках эксперимента, войдут презервативы, шприцы, пробирки, инфузионные системы, салфетки (включая неодноразовые), аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания. Кроме того, в списке значатся инкубаторы для новорожденных, имплантанты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей и медицинские маски.