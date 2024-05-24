Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Эксперимент по маркировке шприцов и презервативов начнется в России с сентября

Ведомости

В России проведут эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий, в том числе презервативов, шприцов, инкубаторов для новорожденных и пробирок. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, эксперимент будет проходить с 1 сентября 2024 г. по 31 августа 2025 г. В перечь медицинских изделий, подлежащих маркировке в рамках эксперимента, войдут презервативы, шприцы, пробирки, инфузионные системы, салфетки (включая неодноразовые), аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания. Кроме того, в списке значатся инкубаторы для новорожденных, имплантанты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей и медицинские маски.

К целям эксперимента в том числе относится тестирование возможностей нанесения средств идентификации на медицинские изделия, определение оптимальных способ маркировки, организация эффективного сотрудничества органов госвласти с участниками оборота медизделий.

Отмечается, что участие в эксперименте будет проводиться на добровольной основе.

7 марта «Ведомости» сообщали о подготовленном Минпромторге законопроекте об эксперименте по маркировке ряда новых медизделий. Отмечалось, что оператором проекта выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Участие в эксперименте будет бесплатным.

Как сообщал изданию генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, маркировка нужна потребителю для удостоверения в качестве продукции. В свою очередь презервативы являются одним из самых популярных методов контрацепции, а продукция влияет на состояние здоровья человека, пояснял он тогда. В 2023 г. в России, по данным DSM Group, только через аптеки купили 19 млн упаковок презервативов на 6,8 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных