Костин: для ОСК «выколачивание денег» на закрытие дыр – путь в никуда
«Претензии руководства страны к прошлому руководству компании были в том, что ОСК производила изначально убыточную продукцию. Таких принципов в экономике не может и не должно быть. Генерировать убытки и следом бежать в правительство выколачивать деньги, чтобы закрывать дыры, – путь в никуда, мягко говоря. Этого мы больше не допустим», – приводит его слова издание.
Отвечая на вопрос о состоянии дел в компании, Костин отметил, что на данный момент аудит проводит контрольно-ревизионное управление Министерства финансов. Подробных комментариев он не дал, отметив, что необходимо дождаться конкретных результатов.
В апреле стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу совместно с банком ВТБ обеспечить разработку инвестиционной программы ОСК. Программа должна быть готова до 3 июля, в нее поручено включить мероприятия по обновлению существующих и созданию новых производственных мощностей.
В августе 2023 г. президент России Владимир Путин сообщил, что государственный пакет акций ОСК будет передан ВТБ. В сентябре Костин сообщил, что у корпорации огромные финансовые проблемы, а судостроительная отрасль «все время на подсосе государства». В 2022 г. чистый убыток ОСК составил 20 млрд руб. при выручке в 350 млрд руб.