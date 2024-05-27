Костин: для ОСК «выколачивание денег» на закрытие дыр – путь в никуда

«Претензии руководства страны к прошлому руководству компании были в том, что ОСК производила изначально убыточную продукцию. Таких принципов в экономике не может и не должно быть. Генерировать убытки и следом бежать в правительство выколачивать деньги, чтобы закрывать дыры, – путь в никуда, мягко говоря. Этого мы больше не допустим», – приводит его слова издание.