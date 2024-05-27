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Костин: для ОСК «выколачивание денег» на закрытие дыр – путь в никуда

Ведомости

Создавать убытки в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), а затем «выколачивать деньги» в правительстве – это путь в никуда, такого больше не будет. Об этом заявил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью «Фонтанке».

«Претензии руководства страны к прошлому руководству компании были в том, что ОСК производила изначально убыточную продукцию. Таких принципов в экономике не может и не должно быть. Генерировать убытки и следом бежать в правительство выколачивать деньги, чтобы закрывать дыры, – путь в никуда, мягко говоря. Этого мы больше не допустим», – приводит его слова издание.

Отвечая на вопрос о состоянии дел в компании, Костин отметил, что на данный момент аудит проводит контрольно-ревизионное управление Министерства финансов. Подробных комментариев он не дал, отметив, что необходимо дождаться конкретных результатов.

В апреле стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу совместно с банком ВТБ обеспечить разработку инвестиционной программы ОСК. Программа должна быть готова до 3 июля, в нее поручено включить мероприятия по обновлению существующих и созданию новых производственных мощностей.

В августе 2023 г. президент России Владимир Путин сообщил, что государственный пакет акций ОСК будет передан ВТБ. В сентябре Костин сообщил, что у корпорации огромные финансовые проблемы, а судостроительная отрасль «все время на подсосе государства». В 2022 г. чистый убыток ОСК составил 20 млрд руб. при выручке в 350 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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