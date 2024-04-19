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Минпромторг и ВТБ разработают по поручению Мишустина инвестпрограмму ОСК

Ведомости

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минпромторгу совместно с банком ВТБ обеспечить разработку инвестиционной программы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Инвестпрограмма должна быть разработана до 3 июля. В нее поручено включить мероприятия по обновлению существующих и созданию новых производственных мощностей.

Помимо этого, для достижения стратегических целей развития корпорации до 2035 г. также будет разработан комплекс мер по совершенствованию компетенций отечественных производителей в области судостроения. Отвечать за выполнение этой задачи будут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в кабмин до 25 декабря.

Кроме того, до 2 октября Минпромторгу поручено обеспечить доработку и утверждение стратегии развития ОСК с учетом лучших практик координационного центра правительства по мониторингу и координации исполнения мероприятий стратегического развития.

В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что государственный пакет акций ОСК будет передан ВТБ. В сентябре председатель правления банка Андрей Костин говорил в интервью РБК, что у корпорации огромные финансовые проблемы, а судостроительная отрасль «все время на подсосе государства». В 2022 г. ОСК получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке в 350 млрд руб., сообщал ранее бывший гендиректор корпорации Алексей Рахманов.

ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшей отраслевой структурой, в состав которой входит до 80% всех судостроительных мощностей. Она включает около 40 организаций, в том числе проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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