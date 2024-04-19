Минпромторг и ВТБ разработают по поручению Мишустина инвестпрограмму ОСК

В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что государственный пакет акций ОСК будет передан ВТБ. В сентябре председатель правления банка Андрей Костин говорил в интервью РБК, что у корпорации огромные финансовые проблемы, а судостроительная отрасль «все время на подсосе государства». В 2022 г. ОСК получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке в 350 млрд руб., сообщал ранее бывший гендиректор корпорации Алексей Рахманов.