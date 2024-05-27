Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между ФАС и «Северсталью»
Девятый арбитражный суд утвердил мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и «Северсталью» по так называемому «делу металлургов». Информация об этом указана в картотеке суда.
«Утвердить мировое соглашение», – сообщается в картотеке.
24 апреля «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщали, что одним из условий мирового соглашения между «Северсталью» и ФАС стало снижение штрафа для компании с 8,7 млрд до менее 900 млн руб. Тогда отмечалось, что компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Часть предписаний, по словам одного из собеседников, служба согласилась отменить.
В апреле 2021 г. ФАС возбудила три антимонопольных дела против металлургических компаний – НЛМК, ММК и «Северсталь». Служба обвинила компании в нерыночном установлении и поддержании завышенной цены на стальной горячекатаный плоский прокат.
«Северсталь» обвинения службы отвергла. 18 января арбитражный суд Москвы признал законным решение ведомства оштрафовать «Северсталь» на более 8,7 млрд руб. Затем 10 апреля «Северсталь» подала в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы ходатайство об утверждении мирового соглашения по спору с ФАС.