Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между ФАС и «Северсталью»

24 апреля «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщали, что одним из условий мирового соглашения между «Северсталью» и ФАС стало снижение штрафа для компании с 8,7 млрд до менее 900 млн руб. Тогда отмечалось, что компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Часть предписаний, по словам одного из собеседников, служба согласилась отменить.