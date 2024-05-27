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Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между ФАС и «Северсталью»

Ведомости

Девятый арбитражный суд утвердил мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и «Северсталью» по так называемому «делу металлургов». Информация об этом указана в картотеке суда.

«Утвердить мировое соглашение», – сообщается в картотеке.

24 апреля «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщали, что одним из условий мирового соглашения между «Северсталью» и ФАС стало снижение штрафа для компании с 8,7 млрд до менее 900 млн руб. Тогда отмечалось, что компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Часть предписаний, по словам одного из собеседников, служба согласилась отменить.

В апреле 2021 г. ФАС возбудила три антимонопольных дела против металлургических компаний – НЛМК, ММК и «Северсталь». Служба обвинила компании в нерыночном установлении и поддержании завышенной цены на стальной горячекатаный плоский прокат.

«Северсталь» обвинения службы отвергла. 18 января арбитражный суд Москвы признал законным решение ведомства оштрафовать «Северсталь» на более 8,7 млрд руб. Затем 10 апреля «Северсталь» подала в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы ходатайство об утверждении мирового соглашения по спору с ФАС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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