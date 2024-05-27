Москва и Ташкент подписали контракт на строительство АЭС в Узбекистане
«Проект предусматривает строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый)», – сказано в сообщении корпорации.
По словам Лихачева, подписанный документ – это не просто предварительное соглашение. Строительство станции начнется летом текущего года.
«Росатом» будет генеральным подрядчиком строительства станции. К нему также подключатся и местные компании. Госкорпорация отмечает, что выбранная площадка для строительства уже исследована, пригодность и безопасность подтверждены.
27 мая президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров подписали совместное заявление. В нем указано, что Россия и Узбекистан приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в республике. Кроме того, стороны высоко оценили договоренности по поставке российского природного газа в Узбекистан на долгосрочной основе, а также по модернизации газотранспортной системы Узбекистана.