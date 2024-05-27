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Москва и Ташкент подписали контракт на строительство АЭС в Узбекистане

Ведомости

Москва и Ташкент подписали контракт на строительство АЭС малой мощности в Узбекистане. Об этом сообщает «Росатом» и гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Проект предусматривает строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый)», – сказано в сообщении корпорации.

По словам Лихачева, подписанный документ – это не просто предварительное соглашение. Строительство станции начнется летом текущего года.

«Росатом» будет генеральным подрядчиком строительства станции. К нему также подключатся и местные компании. Госкорпорация отмечает, что выбранная площадка для строительства уже исследована, пригодность и безопасность подтверждены.

27 мая президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров подписали совместное заявление. В нем указано, что Россия и Узбекистан приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в республике. Кроме того, стороны высоко оценили договоренности по поставке российского природного газа в Узбекистан на долгосрочной основе, а также по модернизации газотранспортной системы Узбекистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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